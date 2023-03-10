Sarp Bozkurt oyuncu ve senaristtir. 4 Ekim 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kuzeni oyuncu Tolga Çevik’tir.

Liseyi Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldu. İlk oyunculuk tecrübesini 1999 yılında Baba Evi dizisinde yaşadı. Bu dizide 2 yıl rol aldıktan sonra tiyatro sahnesine geçiş yaptı. Tiyatroyla birlikte seslendirme hayatına da Harry Potter, Kediler ve Köpekler gibi filmlerle başladı.

2010 yılında Komedi Dükkanı’na oyuncu olarak dahil oldu ve 2018’de TOLGSHOW dahil olmak üzere, bu konseptte 9 yıl boyunca 500’ün üzerinde doğaçlama gösteride yer aldı.

Şimdiye kadar kariyerinde 8 tane sinema filminde rol aldı.

Dizileri ve Filmleri

Balkan Ninnisi (Arif, TV Dizisi 2022)

Aynasız Haluk (Sinema Filmi 2022)

Eee Sonra? (Sarp, TV Dizisi 2021)

Sen Çal Kapımı (Erdem Şangay, TV Dizisi 2020-2021)

Bir Yalnızlık Şarkısı (Sefa, Sinema Filmi 2019)

Hareket Sekiz (Kazım, Sinema Filmi 2019)

AOG: Amacı Olmayan Grup (Onur, Sinema Filmi 2019)

Bol Şans (Sinema Filmi 2015)

Patron Mutlu Son İstiyor (Çırak Miladi, Sinema Filmi 2014)

Kanunsuzlar (Sinema Filmi 2014)

Gulyabani (Samet, Sinema Filmi 2014)

Sen Kimsin? (Sinema Filmi 2011)

Baba Evi (Ali, TV Dizisi 1997)

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