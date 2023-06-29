Rapçi Sefo ve güzel oyuncu Melisa Döngel, bir süre önce başlayan aşklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyordu. Melisa Döngel, Sefo'yu konserlerinde yalnız bırakmamış ve ilişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak sonunda çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı.

Sefo, yaz tatilinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Videoda Tarkan'ın "Dudu" şarkısının belirli bir kısmını paylaştı: "Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz."

"İlişkiyi beceremiyorum" demişti!

Son dönemde kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan rapçi Sefo ile güzel oyuncu Melisa Döngel, ilişkileriyle sürekli olarak dikkat çekiyor. Bir süredir birlikte görüntülenmelerine rağmen, ilişkilerini resmi olarak doğrulamayan çift, son olarak Bodrum'da görüntülenmisse de bu ilişki çok uzun soluk olmamıştı.