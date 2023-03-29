Siyasette başta Ak Parti olmak üzere birçok ünlüye milletvekili teklifi götürüldüğü bu günlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ünlü bir sanatçıya teklif götürüldüğü iddia edildi. Müge Anlı, Fulya Öztür gibi isimlerinin Ak Parti'yle gündemde olduğu siyaset arenasında, ünlü şarkıcı Gülşen'e de CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edilmişti. Siyasi kulisler bu iddia ile çalkalanırken, yurt dışında olan Gülşen'in avukatı yolu ile özel açıklama geldi.

Gülşen'in avukatından öğrenilen bilgiye göre, Gülşen siyaseti düşünmediğini söylüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğununun altını çiziyor. Ayrıca şarkıcının yılbaşı konseri ve diğer konserlerinin ardından İspanya'ya gittiği ve oğlu Aruz'la yaşamını orada sürdürdüğü, ayrıca sanatçının seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyeceği ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar vereceği öğrenildi.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti.