Bir döneme damgasını vuran şarkılarıyla bilinen şarkıcı Doğuş, Azerbaycan'ın Müge Anlısı olarak bilinen Xosqedem Hidayetqizi dünya evine girmişti.

Bu evlilikten ikizleri olan Doğuş gözlerden uzak şekilde evliliğini yaşamayı tercih ederken, yakın zamanda bir gencin kendisine babalık davası açması ve mahkeme kararıyla DN testi vermesi sonucu evliliğinde krizler yaşandığı iddia edilmişti.

Yaşanan bu olaylardan sonra tekrar gündeme gelen ünlü şarkıcı bu sefer de yaklaşan seçimler hakkında yorumlarıyla şaşırttı. 6'li masanın yaşadığı kriz sonrası Meral Akşener için; "AKP, MHP, İYİ PARTİ birleşir mi? Bence evet... Şuraya tarihi bir not düşelim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi