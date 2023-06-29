Ünlü şarkıcı Doğuş, 9 yıl önce evlendiği Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile iki çocuk sahibi oldu. Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen Doğuş, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları çözemeyince İstanbul'a geri döndü.

Eşinin Ailesiyle Sorun Yaşayınca İstanbul'a Geldi

Doğuş'un, karısını ve çocuklarını bırakarak geri dönmesi ve boşanma konusunda kararlı olduğu bilgiler arasında yer alıyor. Şarkıcı, Instagram hesabından eşinin fotoğraflarını silerek ve takibini bırakarak da bu durumu gösterdi.

Çiftin İkiz Çocukları Bulunuyor

2016 yılında, Doğuş ve eşi ikiz bebek sevinci yaşayarak Arda ve Arın isimli oğullarını kucaklarına aldı. Doğuş, verdiği bir röportajda mutluluğunu şu şekilde ifade etmişti: "Baba olacağımı öğrendiğimde, ayaklarımın titrediğini hissettim. Gözlerimden yaşlar boşandı. Ben 41 yaşındayım ve eşim de 41 yaşında. Daha önce ilişkilerim oldu, ama Rabbim bu mutluluğu bana nasip etti" dedi.