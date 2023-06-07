Ünlü şarkıcı Ceylan, yaptığı estetik işlemlerle gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak 2. Sayfa programına konuk olan Ceylan, sarı saçlarıyla büyük ilgi gördü. Estetik operasyonlar yaptırdığını açıklayan şarkıcı, bu değişiklikten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ceylan yeni imajıyla Yılmaz Morgül'le benzetildi

Ceylan'ın yeni imajı hızla sosyal medyada yayıldı ve tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, şarkıcının Yılmaz Morgül'e benzediğini iddia etti. "Bu imaj hiç olmamış" ve "Yılmaz Morgül'e benzemiş" gibi yorumlar yapılarak alaycı bir şekilde eleştirildi.

"Şarkı çıkartıyorum ama estetiklerim kadar konuşulmuyor"

Ceylan, değişimiyle ilgili konuşarak, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum bile tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Şarkı çıkardığımda haber olmuyorum, ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" şeklinde açıklama yaptı.