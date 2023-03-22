BERKAY ŞAHİN - ÖZLEM ADA ŞAHİN



AİLECE ALIŞVERİŞ



Başarılı şarkıcı Berkay önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya ve Zeynep ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde AVM'ye gelen başarılı şarkıcı, eşi ve kızlarıyla birlikte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında ise meydan katında bulunan bir restoranda ailecek yemek yediler.



ALEYNA KALAYCIOĞLU



YENİ ŞARKI GELİYOR



Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan Kalaycıoğlu, "Burak King ile yeni şarkımız ‘’İstanbul’’ yayınlandı. Aldığımız geri dönüşler ve olumlu eleştiriler bizi çok mutlu etti." açıklamasında bulundu. Ayrıca güzel şarkıcı Sinan Akçıl'ın yakın zamanda çıkacak olan 'Piyanist 3' albümünde 'Senyor' adlı şarkısıyla yer alacağı müjdesini de verdi.