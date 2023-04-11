-
Dyson V11 12.999TL Şarjlı Süpürge: Dyson markasının en gelişmiş şarjlı süpürge modellerinden biri olan V11 185 AW emiş gücü ve 60 dakika süren pil ömrü ile öne çıkıyor. Kablosuz ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir.
-
Philips SpeedPro Max Aqua Şarjlı Süpürge 9.249TL: Philips markasının en iyi şarjlı süpürge modellerinden biri olan SpeedPro Max Aqua, özel su tankı sayesinde temizlik işlemini hızlandırır. 360 derece vakum başlığı ve Turbo modu, tüm yüzeylerde etkili temizlik sağlar.
-
Samsung Jet 70 Pet Şarjlı Süpürge 7.000TL : Samsung markasının Jet 70 Pet modeli, güçlü emiş gücü ve çift batarya özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde uzun süreli ve etkili bir temizlik yapabilirsiniz. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış Mini Motorlu Fırça, pet sahipleri için ideal bir seçenektir.
-
Rowenta Air Force Flex 460 Şarjlı Süpürge 6.699TL : Rowenta markasının Air Force Flex 460 modeli, esnek ve kolay kullanım sağlayan kablosuz tasarımıyla öne çıkıyor. 5 farklı başlık seçeneği ve 30 dakika süren pil ömrü sayesinde tüm yüzeylerde etkili temizlik yapabilirsiniz.
-
Bosch Unlimited Series 8 Şarjlı Süpürge 7.989TL : Bosch markasının Unlimited Series 8 modeli, 60 dakika süren pil ömrü ve hızlı şarj özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış ProAnimal başlığı sayesinde evcil hayvan tüylerini kolayca temizleyebilirsiniz.
Şarjlı süpürge modelleri, kullanım kolaylığı ve pratikliği ile ev temizliğini kolaylaştırıyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına göre farklı modeller arasından seçim yapabilir ve ev temizliği konusunda rahatlık sağlayabilirler.
YENİGÜN HABER MERKEZİ