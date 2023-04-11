Samsung Jet 70 Pet Şarjlı Süpürge 7.000TL : Samsung markasının Jet 70 Pet modeli, güçlü emiş gücü ve çift batarya özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde uzun süreli ve etkili bir temizlik yapabilirsiniz. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış Mini Motorlu Fırça, pet sahipleri için ideal bir seçenektir.