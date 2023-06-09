Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, İstinye Değirmeni Mevkii, 360 Ada, 60 Parsel sayılı apartman nitelikli taşınmaz Adresi : İstinye Mahallesi Değirmen Sok. No:29 Sarıyer / İSTANBUL Yüzölçümü : 85,32 m² ( 240 m² kullanım alanlı) Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:10 Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:10 2.Artırma İcradan satılık Mercedes-Benz Vito Base Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 14:10 Bitiş Tarih ve Saati: 12/10/2023 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.