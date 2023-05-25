Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyerlilere verdiği sözü tuttu ve ilk tapuyu bugün teslim etti. Mahalle sakinleri, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlarla sorunun çözümüne yönelik görüşmeler gerçekleştiren yetkililer, İBB Meclisi’nden alınan kararla önemli bir sorunu çözmüş oldu. İlk tapular da Pınar ve Rumelihisarı mahallesinde yer alan bina sahiplerine teslim edildi.

5 BİN 407 HANE TAPU SAHİBİ OLACAK

Atılan bu adım ile Pınar Mahallesi’nde 3575, Rumelihisarı’nda ise 1832 hane olmak üzere toplamda 5 bin 407 hanenin tapu sahibi olması hedefleniyor. Buradaki vatandaşların alım gücü de göz önünde bulundurarak ilgili kanunlar çerçevesinde 5 yıla kadar taksit imkânı da sunulabilecek. Başvurulara başladıktan sonra yoğun bir talep aldıklarını dile getirin ekipler her bir başvuruyu ayrı ayrı inceleyip değerlendirdi. Şu ana kadar 300 başvuru aldıklarını dile getiren İBB yetkilileri; “66 vatandaşımıza işlemlerinin bittiğini, gelip sözleşme imzalayabileceklerini belirten tebligatlar gönderildi. 4 kişi taksitli satış tercih ederek ilk peşinatlarını yatırdı ve taksit sözleşmesini imzaladı. 11 vatandaşımız tapularını peşin olarak almak istedi. Ödemelerini yaptılar ve tapu yazılarını sırasıyla Sarıyer tapu dairemize gönderdik. Oradan gelecek randevu tarihine göre tapularını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞVURUSUNU TAMAMLAMAYAN VATANDAŞLARIMIZ NE YAPMALI?

Tapu başvurularını henüz yapmayan Sarıyerliler için konuşan İBB yetkilileri süreç hakkında şu bilgileri verdi: “Vatandaşlarımızın yapması gereken; İBB Bakırköy Ek Hizmet binasına veya Sarıyer Belediyesi’ne başvurarak kendilerinden istediğimiz evraklarla beraber bir dilekçe işlemi başlatmalarıdır. Elinde tapu tahsis belgesi, yapı kayıt belgesi olanlara, ayrıca elinde belgesi olmayıp ödeme imkanı sınırlı olan dar gelirli vatandaşlarımıza da bu durumlarını belgeledikleri takdirde taksitle ödeme imkanı sunacağız. Biz başvuruları inceledikten sonra satış şekline göre İBB Encümen Kararı alıp kendilerine bildireceğiz, ödemeyi peşin yaptıkları takdirde vatandaşlarımız 3 ay içerisinde tapularını alabilecekler. Taksitli ödemeyi tercih eden vatandaşlarımıza düşük fiyatlarla taksit sözleşmesi yapacağız. Ödemeleri bittikten sonra onlar da hisseli tapularını alabileceklerdir.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ