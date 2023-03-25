Fırında Uskumru: Sağlıklı ve Lezzetli Tarif

TOFAŞ TOASO temettü ne zaman hesaba geçer? Temettü ne kadar?

İzleyiciler müzikal düeollo jürisi oldu

Lezzetin İzinde: Pastırmalı Humus Tarifi - Nohutlu ve Tahinli Humusun Üzerinde Pastırma Lezzetiyle Sunum Keyfi!

Her Öğünün Yıldızı: Paçanga Böreği Tarifi - Pastırma ve Kaşar Peynirli Lezzetiyle Damaklarda Unutulmaz Bir Tat!

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Afiyet olsun!

İpucu: Tereyağlı karides tarifi, farklı baharatlarla da lezzetlendirilebilir. Örneğin, pul biber veya kekik gibi baharatlar ekleyerek tarifi kişiselleştirebilirsiniz.