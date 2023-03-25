Bol Sarımsaklı: Tereyağlı Karides Tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram karides
  • 4 diş sarımsak
  • 100 gram tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz, karabiber
  • Maydanoz yaprakları

Yapılışı:

  1. Karidesleri temizleyin ve yıkayın.
  2. Sarımsakları ince ince doğrayın.
  3. Tereyağını küçük parçalara bölün.
  4. Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
  5. Sarımsakları tavada kavurun.
  6. Tereyağını ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın.
  7. Karidesleri tavaya ekleyin ve 2-3 dakika pişirin.
  8. Limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin ve karidesleri tavada soteleyin.
  9. Servis tabağına aldığınız tereyağlı karidesi maydanoz yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapın.

İpucu: Tereyağlı karides tarifi, farklı baharatlarla da lezzetlendirilebilir. Örneğin, pul biber veya kekik gibi baharatlar ekleyerek tarifi kişiselleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!