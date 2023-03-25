Bol Sarımsaklı: Tereyağlı Karides Tarifi
Malzemeler:
- 500 gram karides
- 4 diş sarımsak
- 100 gram tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Tuz, karabiber
- Maydanoz yaprakları
Yapılışı:
- Karidesleri temizleyin ve yıkayın.
- Sarımsakları ince ince doğrayın.
- Tereyağını küçük parçalara bölün.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
- Sarımsakları tavada kavurun.
- Tereyağını ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın.
- Karidesleri tavaya ekleyin ve 2-3 dakika pişirin.
- Limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin ve karidesleri tavada soteleyin.
- Servis tabağına aldığınız tereyağlı karidesi maydanoz yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapın.
İpucu: Tereyağlı karides tarifi, farklı baharatlarla da lezzetlendirilebilir. Örneğin, pul biber veya kekik gibi baharatlar ekleyerek tarifi kişiselleştirebilirsiniz.
Afiyet olsun!