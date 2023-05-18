Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın üçüncü günü sona erdi.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 mücadeleden oluşan yarışlara, 19 ülkeden 69 teknede 528 sporcu katıldı.

Rüzgarın başlamasıyla Yassıca Ada, Domuz Adası ile Taşyaka Koyu'ndaki şamandıralardan oluşan rotada yelkenciler iki yarış yaptı.

Üçüncü günün ilk yarışında sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Russes (Evgeny Dzozdov)

2- Favorit (Ermolenko Viacheslav)

3- Lagertha (Petr Kochnev)

IRC-2

1- My Ogla (Boris Gusev)

2- Courrıer Du Coeur (Nikita Stralskii)

3- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

IRC-3

1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

2- Ada Saılor (Ali Öztürk)

3- Enka Cheese 6 (Levent Peynirci)

IRC-4

1- Carrot (Andrey Raykov)

2- Enchantment Of Sakhalin (Oleg Nikolaychuk)

3- Armador (Yulia Skachkova)

IRCCHR-1

1- Deneb (Andrey Novikov)

2- Imagıne (Alexander Sahtrov)

3- Petra (Denis Sharitze)

IRCCHR-2

1- Northberry Blu (Nikita Vavilov)

2- Ambiente 5 (Aleksandr Zharkov)

3- Cepella 2 (Andrey Golubev)

IRCCHR-3

1- Orıon (Andrei Morozov)

2- Babe (Oleg Kuragin)

3- Baba Yaga (Frolov Viacheslav)

Üçüncü günün ikinci yarışında sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- 1925 (Tora Kutoğlu)

2- Lagertha (Petr Kochnev)

3- Russes (Evgeny Dzozdov)

IRC-2

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Courrıer Du Coeur (Nikita Stralskii)

3- St. Anna (Vlas Katedov)

IRC-3

1- Enka Cheese 6 (Levent Peynirci)

2- Space Jockey (Viktor Zakharov)

3- Ada Saılor (Ali Öztürk)

IRC-4

1-Carrot (Andrey Raykov)

2- Armador (Yulia Skachkova)

3- Enchantment Of Sakhalin (Oleg Nikolaychuk)

IRCCHR-1

1- Petra (Denis Sharitze)

2- Baxter (Dmitriy Sudakov)

3- Taurus 6 (Dimitrii Kursin)

IRCCHR-2

1- Northberry Blu (Nikita Vavilov)

2- Surprise (Ilya Strakh)

3- Rama (Maksim Bialkevich)

IRCCHR-3

1- Orıon (Andrei Morozov)

2- Babe (Oleg Kuragin)

3- Batukaan (Roman Mironov)

Yarışlar, yarın sona erecek.