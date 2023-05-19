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Yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. (AA)

Son gün yarışında sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların sorunsuz tamamlandığını, gelecek yıl etkinliği daha fazla katılımla düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yarışın son gününde Göcek Koyu içinde start alan yelkenciler, Göcek Adası, Yassıca Ada ile Zeytin Adası'ndan dönüp tekrar koy içinde yarışı tamamlandı.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 mücadeleden oluşan yarışlara, 19 ülkeden 69 teknede 528 sporcu katıldı.