-Sarı kantaron yağı kilo vermeye yardımcı oluyor, bunun için de idrar söktürücü özelliğinden faydalanılıyor. Sarı kantoron yağı her gün belirli miktarda kullanılmalı. Bağırsak sorunlarına iyi gelen sarı kantaron yağı kabızlığın giderilmesinde oldukça etkili.

-Cildin nemlendirilmesini sağlıyor ve cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Kantaron yağı çok sık kullanıldığında, ciltteki yağ yani sebum dengesini bozabiliyor. Bu nedenle cilt eğer hassas ve alerjik reaksiyonlara yatkınsa, kantaron yağı haftada 1-2 günden daha sık kullanılmamalı.

-Hücre yenileme özelliği sayesinde yüzdeki yara izlerinin ve sivilcelerin yok edilmesinde çok faydalıdır. Sivilcenin üzerine sürüldüğünde, sivilceyi kurutur. Bunun nedeni, sarı kantoron yağının antibakteriyel özelliklere sahip olması.

-Saç dökülmesini önler.

-Sindirim sistemini düzenler.

-Doğal balgam söktürücüdür.

-Bebeklerde pişik sorunları için kullanılır.

Sarı kantaron yağını kronik hastalığı bulunan kişiler kullanmadan önce doktora başvurmalıdırlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ