İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci günü geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na akın etti.

Bayramın ikinci gününde, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelen vatandaşlar, Eminönü ve Ahırkapı arasındaki yolun kaldırım kısmında uzun kuyruklar oluşturdu.

İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) da yer aldığı geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na gelen ziyaretçiler, kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrıldı ve askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

Vatandaşlar giriş katta yer alan tank, çıkarma ve kara araçlarına ilgi gösterirken, 5 kat yukarıdaki güvertede bulunan hava araçları da merakla izlendi.

Bayramın ilk gününde gemideki turlara 16 bin 127 kişi katılırken, ziyarete açıldığı 17 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar 61 bin 231 kişi gemiyi gezdi.



- TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.



TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

TCG Anadolu, yarın saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışı ve çimariva (Savaş gemilerinde tören için askerlerin küpeşte boyunca belirli aralıklarla dizilmesi) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak. Gemi ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlayarak seyrine devam edecek.

