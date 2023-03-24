1948 yılında Yozgat’ın Saray ilçesinde dünyaya gelen Parseh Ahmet Saraylı, sıfırdan yarattığı Saray Grup’u İstanbul Güneşli ve Tekirdağ Çerkezköy’deki tesislerinde yılda 3,5 milyon m2 alüminyum kompozit panel üreten, ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinden birine dönüştürdü ve “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesine soktu. Sektörde, 40 yıldır üzerinden “usta” önlüğünü hiç çıkarmadan çalışanlarına liderlik etmesiyle tanınan Parseh Ahmet Saraylı, binalardaki yaşam kalitesini yükselten yenilikçi ürünler geliştirdi. Aynı zamanda vizyon sahibi bir iş adamı olan Saraylı, inşaat sektöründe önemli ihracat başarılarına imzasını attı ve ödüller kazandı. Saray Grup, halen alüminyum ürünlerinin yarıdan fazlasını Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu bölgelerinde 60’ı aşkın ülkeye ihraç ediyor. Parseh Ahmet Saraylı aynı zamanda hayırsever kimliğiyle tanınıyor, özellikle eğitim kurumlarına yaptığı katkılarla biliniyordu.