İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alınan Sarallar suç örgütü lideri olarak bilinen Alaattin İlyas Saral, Emniyet’teki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DAVADA SON DURUM

Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 168 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında müştekilerin dinlenilmesine devam edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi’nin karşısındaki salonda görülen duruşmada 20 tutuklu sanık ve 10 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Müştekiler Rıfat Tan ve Melih Tan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.