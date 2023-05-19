14 Mayıs genel seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı koltuğunun ikinci turda belirlenecek olmasının ardından sandığa gitmeyen 8 milyon civarındaki seçmene yönelik çağrılar artıyor. Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, “Geleceğimiz için sandığa gitmeliyiz” diyerek ikinci turda sandığa katılımın artması gerektiğini savundu.

İktidarın Yeniden Refah Partisi ve Hüda-Par gibi kadın düşmanı siyasi yapılarla birlikte olduğunu vurgulayan Saraç, “Bir yanda '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanunu yok etmek isteyen Yeniden Refah Partisi, diğer yanda domuz bağı cinayetleri ile tanınan, kadını yok sayan Hizbullah’ın siyasi ayağı Hüda Par… Onların meclise girmesi demek bu topraklardaki bin yıllık kadın mücadelesini yok etme hakkını vermiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Eğer ikinci turda bu zihniyet kazanırsa cumhuriyetin ikinci yüzyılında kadınlarımız için hayat 100 yıl geriye gitmiş olacak” dedi.

Saraç, ikinci tur çağrısında muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemelerinin nedenini şu şekilde açıkladı;

“Biz cumhuriyetin değerlerini savunan bir kurumuz, kadın özgürlüğü mücadelesi veriyoruz. İktidara oy vermiş, ya da bu iki siyasi hareketin kadınlar için ne kadar kötü bir gelecek hayal ettiğinin farkında olmayan vatandaşlarımız için de bu çağrıyı yapıyoruz”

Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, Hüda Par’ın seçim beyannamesinden örnekler vererek kadın düşmanı politikaların altını çizdi.

“MECLİSİN GÜNDEMİNE KADINLARIN SAHİPLENDİRİLMESİNİ GETİRECEKLER”

Saraç, “Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi zihniyeti kazanırsa 6284 değiştirilecek, nafaka hakkı kaldırılacak, yalnız yaşayan kadınların sahiplendirilmesi ne idüğü belirsiz söylemler meclisimizin gündemine girecek” diye konuştu.

ÇOCUK İSTİSMARINI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Beyannamede çocuk yaşta evlilik ve çocuk istismarının önünü açan ifadelerin olduğunu dile getiren Saraç Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun açıklamalarından örneklerle çocuk istismarının meşrulaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

KADINLARIN MÜCADELESİ KARANLIK İTTİFAKLARA KARŞI DEVAM EDECEK

“Bakın Hüda Par’ın seçim beyannamesinde “Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir” deniliyor. Ancak, burada geçen “evlenme çağı”nın hangi çağ olduğunu HÜDA PAR Genel Başkanı’nın açıklamalarından biliyoruz. Katıldığı bir online programda, program sunucusunun "Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda neler düşünüyorsunuz?” sorusuna HÜDA PAR Genel Başkanı şu yanıtı veriyor: “Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hâlâ çocuktur, bazısı 15 yaşındadır ama olgundur.” “…ben hukuk fakültesinde okuduğum dönemde kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının 16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı” diyerek buna ilişkin yasal bir düzenlemenin de olabileceğine işaret ediyor. “Ben hukuk fakültesindeyken de kendisine tecavüz eden kişi ile evlendirilmesi halinde erkeğe ceza verilmezdi. Veya evlilik birliğinin reisi erkekti, kadın çalışmak için kocanın iznini almak zorundaydı…” Bu örnekler gösteriyor ki kadınların mücadelesi ile kazanılmış hakların yürürlükte olmasının tek garantisi yine kadınların mücadelesinin bu karanlık ittifaklara karşı devam etmesi.”

Saraç, bu örneklerle kadın ve çocukların elde ettiği yasal kazanımların tehdit altında olduğunu vurgulayarak, “Biz ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanayız. Biz kadınlar geleceğimizi tayin edeceğimiz bir ikinci tura gidiyoruz. Bizimle aynı düşünceye sahip olmayan kadınların da haklarını korumak için mücadele ediyoruz. ” ifadelerini kullanarak Millet İttfifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi çağrısında bulundu.