-Kiraz sapı çayı idrar söktürücüdür ve bu özelliği sayesinde böbrekleri çalıştırarak böbreklerin işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini sağlar.
-Prostata iyi gelir.
-Ödem atıcı etkisi ile zayıflamaya yardımcı olur.
-Tansiyonu düşürür.
-Bağırsakların çalışmasını destekleyerek kabızlığı önler.
- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
-Kansere karşı savaşır.
-Kemik ve eklem sağlığını korur. Romatizma ile mücadeleyi destekler
Kiraz Sapı Çayının Hazırlanışı:
Bir bardak kaynamış suya 20-25 tane kurtulmuş kiraz sapını atıp kısık ateşte 3-4 dakika kadar kaynatıp süzün. Bir hafta boyunca günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.
Kiraz sapı çayının günlük tüketimi en fazla bir bardak olmalıdır. Özellikle hamilelik ve emzirme dönemlerinde olan kadınlar kiraz sapı çayı tüketmemelidir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ