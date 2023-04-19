-Kiraz sapı çayı idrar söktürücüdür ve bu özelliği sayesinde böbrekleri çalıştırarak böbreklerin işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini sağlar.

-Prostata iyi gelir.

-Ödem atıcı etkisi ile zayıflamaya yardımcı olur.

-Tansiyonu düşürür.

-Bağırsakların çalışmasını destekleyerek kabızlığı önler.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Kansere karşı savaşır.

-Kemik ve eklem sağlığını korur. Romatizma ile mücadeleyi destekler

Kiraz Sapı Çayının Hazırlanışı:

Bir bardak kaynamış suya 20-25 tane kurtulmuş kiraz sapını atıp kısık ateşte 3-4 dakika kadar kaynatıp süzün. Bir hafta boyunca günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.

Kiraz sapı çayının günlük tüketimi en fazla bir bardak olmalıdır. Özellikle hamilelik ve emzirme dönemlerinde olan kadınlar kiraz sapı çayı tüketmemelidir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ