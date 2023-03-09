Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarının ülke genelinde görülen şap hastalığı salgını nedeniyle kapatılması kararının ardından vatandaşlar, bir sonraki duyuruya kadar şap hastalığıyla ilgili incelemelere başladı.
Şap hastalığından korunmak için nasıl önlemler alınır
Yetiştiricilerin alması gereken önlemler;
- Ahır girişinde etkili bir HFMD dezenfektan kullanılmalıdır.
- Ahıra bekçi dışında kimsenin girmesine izin verilmez, bakım personelinin ahıra girerken farklı kıyafet ve ayakkabı giymesi gerekir.
- Sağım öncesi ellerin, otomatik sağım makinesinin ve memenin temizliğine dikkat edin.
- Yeni alınan hayvanlar 15 gün karantinaya alınır.
- Etkilenen bölgeden ot, saman vb. toplamayın.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi