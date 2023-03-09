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Noterlerdeki sahtecilik tarih oluyor

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- Sağım öncesi ellerin, otomatik sağım makinesinin ve memenin temizliğine dikkat edin.

- Ahıra bekçi dışında kimsenin girmesine izin verilmez, bakım personelinin ahıra girerken farklı kıyafet ve ayakkabı giymesi gerekir.

- Ahır girişinde etkili bir HFMD dezenfektan kullanılmalıdır.

Şap hastalığından korunmak için nasıl önlemler alınır Yetiştiricilerin alması gereken önlemler;

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarının ülke genelinde görülen şap hastalığı salgını nedeniyle kapatılması kararının ardından vatandaşlar, bir sonraki duyuruya kadar şap hastalığıyla ilgili incelemelere başladı.