Şans oyunlarının tarihsel kökenleri binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Antik Çin, Hindistan, Mısır ve Yunanistan gibi birçok eski medeniyette şans oyunlarına rastlanmaktadır.

Bazı tarihi kaynaklar, M.Ö. 2300'lü yıllarda oynanan bir Çin oyunu olan "Keno"nun, şans oyunlarının en eski örneklerinden biri olduğunu söylemektedir. Antik Roma döneminde ise, zar atma oyunları oldukça popülerdi ve bu oyunlarda kullanılan zarlar bile bugünkü zarlarla benzerdi.

Ortaçağda Avrupa'da, çarkıfelek, baccarat, rulet gibi birçok şans oyunu oynanmaktaydı. 18. yüzyılda, Fransız yazar Voltaire, rulet oyunu hakkında yazdığı bir eserde, oyunun popülerliği hakkında bilgi vermiştir.

yüzyılda, ABD'de poker, blackjack ve craps gibi yeni şans oyunları ortaya çıktı. Bu dönemde ayrıca, lotonun da Amerika'da popüler hale geldiği bilinmektedir.

yüzyılda, şans oyunları, teknolojik gelişmelerle birlikte daha da yaygınlaştı. Özellikle, slot makineleri ve video poker makineleri, 20. yüzyılın başlarında icat edildi ve bugün hala en popüler şans oyunlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bugün, dünya genelinde birçok ülkede şans oyunları yasal olarak oynanmaktadır. Bazı ülkelerde, yasal şans oyunları devlet tarafından düzenlenir ve işletilirken, bazı ülkelerde sadece özel sektör işletmeleri tarafından yürütülmektedir.