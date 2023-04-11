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Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Erinç Demir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Şeyhanlıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra jandarma komando birlikleri teçhizatları ile yerleşkede akrobatik hareketler yaptı. Gösteriler katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Urfa Kurtuluş Günleri" kapsamında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Urfa Kalesi'ne ışıklarla Türk bayrağı yansıtıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın düşman işgali nden kurtuluş unun 103. yıl dönümü dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.