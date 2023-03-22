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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çadırı ziyaret ederek verilen hizmetlere ilişkin bilgi aldı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.(AA)

Görevliler tarafından alınan talepler, ilgili birimlere aktarılarak sorunların çözülmesine çalışılıyor.

Kent merkezinde belediye tarafından iletişim çadırı kuruldu. Çadırda sel nedeniyle mağdur olanların talepleri alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta meydana gelen sel in ardından kentteki tahribatın izlerini silmeye yönelik çalışmalar sürüyor.