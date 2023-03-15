Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu. Kentte dün akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı. Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

YOĞUN BAKIM SUYLA DOLDU

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır." İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi. Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." denildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sağanak nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur." dedi.

"SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞI"

Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını belirten Vali Ayhan, "Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz." diye konuştu.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle bugün il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA'DA SELE KAPILAN 6 KİŞİ KAYBOLDU

Şanlıurfa kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.