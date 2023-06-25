Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Şanlıurfa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Şanlıurfa Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
| Yüzdelik Dilim
2021
|Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|444,47
|3,44
|3,51
|Şanlıurfa / Haliliye / TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|425,78
|5,84
|5,51
|Şanlıurfa / Haliliye / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|399,57
|10,01
|8,1
|Şanlıurfa / Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|398,31
|10,22
|–
|Şanlıurfa / Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|392,08
|11,33
|10,15
|Şanlıurfa / Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|387,04
|12,29
|12,5
|Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|383,69
|12,95
|10,09
|Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|371,12
|15,52
|15,04
|Şanlıurfa / Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|370,23
|15,72
|13,13
|Şanlıurfa / Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|353,13
|19,69
|–
|Şanlıurfa / Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|352,70
|19,8
|15,92
|Şanlıurfa / Karaköprü / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|351,44
|20,11
|17,66
|Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|340,87
|22,86
|21,45
|Şanlıurfa / Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|338,51
|23,51
|25,97
|Şanlıurfa / Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|327,62
|26,7
|24,93
|Şanlıurfa / Suruç / Suruç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|326,90
|26,92
|25,42
|Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|326,86
|26,93
|24,6
|Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|325,34
|27,43
|25,51
|Şanlıurfa / Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|325,09
|27,51
|22,88
|Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|318,91
|29,5
|31,32
|Şanlıurfa / Birecik / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|317,32
|30,03
|28,89
|Şanlıurfa / Haliliye / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|314,01
|31,15
|29,81
|Şanlıurfa / Haliliye / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|313,71
|31,25
|27,1
|Şanlıurfa / Haliliye / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|304,36
|34,61
|33,34
|Şanlıurfa / Viranşehir / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|300,16
|36,21
|37,36
|Şanlıurfa / Siverek / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|296,81
|37,5
|36,9
|Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|296,01
|37,81
|38,76
|Şanlıurfa / Eyyübiye / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|295,48
|38,01
|35,99
|Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|288,04
|41,11
|–
|Şanlıurfa / Karaköprü / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|282,21
|43,65
|44,88
|Şanlıurfa / Suruç / Suruç GAP Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|281,26
|44,08
|38,38
|Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,50
|46,77
|49,86
|Şanlıurfa / Harran / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|271,50
|48,68
|50,38
|Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|271,07
|48,89
|50,59
|Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|268,63
|50,11
|44,72
|Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,09
|51,42
|56,18
|Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|264,47
|52,25
|39,67
|Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|263,64
|52,69
|61,82
|Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|262,50
|53,27
|59,31
|Şanlıurfa / Bozova / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|259,86
|54,69
|52,03
|Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|257,85
|55,79
|66,51
|Şanlıurfa / Siverek / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|255,72
|56,98
|52,8
|Şanlıurfa / Siverek / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|253,08
|58,47
|66,3
|Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,70
|60,43
|62,77
|Şanlıurfa / Suruç / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|247,07
|62
|60,15
|Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|243,24
|64,37
|–
|Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|242,77
|64,66
|67,6
|Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,08
|68,96
|65,62
|Şanlıurfa / Birecik / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|234,76
|69,83
|61,34
|Şanlıurfa / Akçakale / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|234,44
|70,04
|66,66
|Şanlıurfa / Siverek / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|231,48
|72,05
|69,14
|Şanlıurfa / Eyyübiye / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|225,54
|76,11
|74,33
|Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|222,26
|78,37
|83,54
|Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|217,91
|81,4
|72,21
|Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|217,13
|81,92
|78,4
|Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|215,50
|83,03
|82,16
|Şanlıurfa / Eyyübiye / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|212,80
|84,85
|92,78
|Şanlıurfa / Bozova / Bozova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|212,27
|85,19
|73,95
|Şanlıurfa / Akçakale / Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|209,68
|86,85
|–
|Şanlıurfa / Haliliye / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|202,44
|91,06
|97,78
|Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|200,22
|92,2
|–
|Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|194,30
|94,8
|95,51
|Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|188,49
|96,71
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmek gerekmektedir.Kaynak: HABER MERKEZİ