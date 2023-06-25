Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Şanlıurfa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Şanlıurfa Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 444,47 3,44 3,51 Şanlıurfa / Haliliye / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 425,78 5,84 5,51 Şanlıurfa / Haliliye / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 399,57 10,01 8,1 Şanlıurfa / Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 398,31 10,22 – Şanlıurfa / Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 392,08 11,33 10,15

Şanlıurfa / Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 387,04 12,29 12,5 Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 383,69 12,95 10,09 Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 371,12 15,52 15,04 Şanlıurfa / Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 370,23 15,72 13,13 Şanlıurfa / Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 353,13 19,69 – Şanlıurfa / Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 352,70 19,8 15,92 Şanlıurfa / Karaköprü / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 351,44 20,11 17,66 Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 340,87 22,86 21,45 Şanlıurfa / Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 338,51 23,51 25,97 Şanlıurfa / Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 327,62 26,7 24,93 Şanlıurfa / Suruç / Suruç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 326,90 26,92 25,42 Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 326,86 26,93 24,6 Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 325,34 27,43 25,51 Şanlıurfa / Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 325,09 27,51 22,88 Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 318,91 29,5 31,32 Şanlıurfa / Birecik / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 317,32 30,03 28,89 Şanlıurfa / Haliliye / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 314,01 31,15 29,81 Şanlıurfa / Haliliye / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 313,71 31,25 27,1 Şanlıurfa / Haliliye / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 304,36 34,61 33,34 Şanlıurfa / Viranşehir / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 300,16 36,21 37,36 Şanlıurfa / Siverek / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 296,81 37,5 36,9 Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 296,01 37,81 38,76 Şanlıurfa / Eyyübiye / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 295,48 38,01 35,99 Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 288,04 41,11 – Şanlıurfa / Karaköprü / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 282,21 43,65 44,88 Şanlıurfa / Suruç / Suruç GAP Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 281,26 44,08 38,38 Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 275,50 46,77 49,86 Şanlıurfa / Harran / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 271,50 48,68 50,38 Şanlıurfa / Karaköprü / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 271,07 48,89 50,59 Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 268,63 50,11 44,72 Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 266,09 51,42 56,18 Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 264,47 52,25 39,67 Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 263,64 52,69 61,82 Şanlıurfa / Haliliye / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 262,50 53,27 59,31 Şanlıurfa / Bozova / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 259,86 54,69 52,03 Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 257,85 55,79 66,51 Şanlıurfa / Siverek / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 255,72 56,98 52,8 Şanlıurfa / Siverek / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 253,08 58,47 66,3 Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 249,70 60,43 62,77 Şanlıurfa / Suruç / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 247,07 62 60,15 Şanlıurfa / Viranşehir / Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 243,24 64,37 – Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 242,77 64,66 67,6 Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 236,08 68,96 65,62 Şanlıurfa / Birecik / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 234,76 69,83 61,34 Şanlıurfa / Akçakale / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 234,44 70,04 66,66 Şanlıurfa / Siverek / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 231,48 72,05 69,14 Şanlıurfa / Eyyübiye / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 225,54 76,11 74,33 Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 222,26 78,37 83,54 Şanlıurfa / Akçakale / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 217,91 81,4 72,21 Şanlıurfa / Hilvan / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 217,13 81,92 78,4 Şanlıurfa / Eyyübiye / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 215,50 83,03 82,16 Şanlıurfa / Eyyübiye / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 212,80 84,85 92,78 Şanlıurfa / Bozova / Bozova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 212,27 85,19 73,95 Şanlıurfa / Akçakale / Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 209,68 86,85 – Şanlıurfa / Haliliye / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 202,44 91,06 97,78 Şanlıurfa / Halfeti / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 200,22 92,2 – Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 194,30 94,8 95,51 Şanlıurfa / Ceylanpınar / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 188,49 96,71 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmek gerekmektedir.