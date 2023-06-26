Geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleşen etkinliklerle birlikte Şanlıurfa'nın "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü kutlandı. Bu özel etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti, ancak beklenen ilgiyi göremeyince konser iptal edildi. Yavuz Bingöl, sahneye çıktıktan kısa bir süre sonra inmek zorunda kaldı. İptal edilen konserin ardından Bingöl, Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla sevenlerine seslendi ve bayramdan sonra bir telafi konseri düzenleyeceklerini açıkladı.

8 Kişiyi Görünce Konseri İptal Etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Yavuz Bingöl'ün konseri sadece 8 kişinin katılması sebebiyle iptal edildi. Konser alanında çok az seyircinin bulunduğunu gören Bingöl, hayranlarını üzmemek adına konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Sahneye çıktığı anda ortamın sakinliğini fark eden Bingöl, mikrofonu eline alarak, "Kusura bakmayın, daha güzel bir atmosferde buluşmak üzere. Temmuz'un ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" şeklinde konuşarak sahneden indi.

Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl'den İlk Açıklama

Instagram hesabından konser görüntülerinin ardından bir açıklama yapan Yavuz Bingöl, şunları paylaştı: "Sevgili dostlar, Urfa konserimizdeki beklenmedik durum için üzgünüm. Ancak merak etmeyin, bayram sonrasında valiliğin düzenleyeceği bir etkinlikle bu eksikliği telafi edeceğiz. Sizlere muhteşem bir konser sunmak için sabırsızlanıyorum. Bayramdan sonra Şanlıurfa'da görüşmek üzere, hepinize selam ve sevgilerimle."