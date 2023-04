Her yıl on binlerce yolcuyu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan Astor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih As, Şanlıurfa’nın tarih, kültür, turizm ve gastronomi açısından oldukça zengin bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Şanlıurfa tarihi, kültürü, doğası ile dikkat çekiyor

Şanlıurfa için turizm vurgusu yapan As, “Şanlıurfa’mız hem tarihsel geçmişi, kültür, doğası ve gastronomisi yine tarım ve sanayisi ile ülkemizin önemli bir bölgesidir” dedi. Aynı zamanda Ak Parti’den Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olan As, şöyle devam etti: “Ülke olarak Şubat ayında bölgemizdeki 11 şehri etkileyen deprem, şükürler olsun ki şehrimizde büyük hasar açmamıştır. Ancak bu, gelecek planlarımızda tedbir almamızı ve daha dikkatli olmamızı göstermiştir. Şanlıurfa’mız hem tarihsel geçmişi, kültür, doğası ve gastronomisi yine tarım ve sanayisi ile ülkemizin önemli bir bölgesidir. Tarihi ve kültürel geçmişiyle de dünyanın önemli bir turizm destinasyonu olabilme kapasitesine sahiptir. Tüm bu gerçeklikler ışığında, turizm sektöründe edindiğim tecrübeleri şehrime ve şehrimin güzel insanlarına aktarmak istiyorum. Bu vesileyle ülkemize 20 yıldır büyük hizmetler veren ve halkımızın teveccüh gösterdiği AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olarak adım atmış bulunmaktayım. Partim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, aday gösterilmem ve sonrasında milletvekili seçilmem durumunda, tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla siz hemşehrilerimin yaşadığı Şanlıurfa’mızın gelişmesi için tüm çabamla çalışacağım.”