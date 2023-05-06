Önce Devrek Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Şanlıoğlu ardından Çaycuma’da “Gençlik Buluşmaları” kapsamında geçlerle buluşup sorunlarını dinledi, sohbet etti.

CHP Zonguldak 3. sıradan aday olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu seçim çalışmalarına 6 Mayıs Cumartesi günü de devam etti. Güne ilk olarak Devrek ilçesinde Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretiyle başlayan Şanlıoğlu, burada yoğun ilgiyle karşılaştığı esnafın sorunlarını dinedi.

“Mayıs’ta Zonguldak esnafımız için baharlar gelecek”

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Şanlıoğlu, “Devrek Sanayi Sitemizdeki esnaflarımıza ziyarette bulunduk. Esnafımız yükselen parça fiyatlarından şikayetçi. 14 Mayıs’ta #DeğişimŞart sözü aldık. #SanaSöz 15 Mayıs’ta Zonguldak esnafımız için baharlar gelecek.” ifadelerini yazdı.

Çaycuma’da ilk

Şanlıoğlu günün ikinci ziyaretine “Gençlik Buluşmaları”nda devam etti. Millet İttifakı’nın Türkiye genelinde düzenlediği “Gençlik Buluşmaları”na Çaycuma, Perşembe ve Saltukova Belediye Başkanları ile birlikte katılan Şanlıoğlu, Çaycuma ilçesinde bu buluşmanın “ilk” olduğunu vurguladı.

“Gençlerimizin dertlerine kulak vermeden ülke de yönetilemez”

Gençlerin sorunlarının dinlendiği buluşmayı sosyal medya hesabından da paylaşan Şanlıoğlu, “Türkiye genelinde yaptığımız “Gençlik Buluşmaları”mıza bir yenisini daha ekleyerek Çaycuma, Perşembe ve Saltukova’nın Kıymetli Belediye Başkanları ile birlikte #Çaycuma’da kapsamlı bir Gençlik Buluşması gerçekleştirerek bir ilke imza attık. #Zonguldak’ta gençlerle bir çok ilke daha imza atacağız. Çünkü gençlerimizin dertlerine kulak vermeden gerçek manada iktidara da gelinmez, ülke de yönetilemez!” diye yazdı.

“Genç arkadaşlarımla günü tamamladık”

Şanlıoğlu günü, gençlerle birlikte bir kafede kahve içerek noktaladı. Gençlerle sohbet edip fotoğraf çektiren Şanlıoğlu, sosyal medya hesabından, “Genç arkadaşlarımla günü tamamladık. Masalarda bugünün gündemi #GreenCard… #Sanasöz Beyin göçü veren değil beyin göçü alan bir ülke olmak için geliyoruz.” paylaşımını yaptı.