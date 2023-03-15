Gerçek ismi Sarp Palaur olan Şanışer, 9 Kasım 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Ardından 2005 yılında Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne başlamıştır. 2007 yılının yaz aylarına kadar evinde deneme kayıtları almıştır. Ekim ayında Bela ile yayınladıkları “Bullshit Mixtape” ile ilk defa dinleyicilerin karşısına çıkmıştır.

2007 yılının Kasım ayında Bela ile “Günlüğüm E.P” adlı albümünü yayınlamıştır. Ardından ise 2008 yılının Şubat ayında “Ludovico” adlı ilk solo albümünü yayınlamıştır.

2011 yılında “Açık ve Net” adlı albümünü hazırlayan Sarp Palaur, bu albümünde iki şarkıda ünlü sanatçı Rafet El Roman ile düet yapmıştır. 2012 yılında ise Antalya’ya dönmüştür.

Diskografi

Albümleri

Stüdyo albümleri

Bullshit Mixtape (Bela ile, 2007)

Ludovico (2008)

Açık ve Net (2011)

Onuncu Gün (2015)

Otuzuncu Gün (2017)

Ludovico II (2018)

Umut (2021)

Toplama albümleri

Bullshit Öncesi Trackler (2006)

EP’leri

Günlüğüm (2007)

12-15 (2012)

Single’ları

Ludovico’nun Sanatsal Devrimi (2009)

Guerrilla Warfare II (2013)

Aşılmaz Yollar (feat. Sehabe) (2016)

Kapat Çeneni (feat. Alef High) (2012)

Bazen (feat. Alef High & Cem Savaş) (2013)

Guerrilla Warfare II (feat. Alef High) (2013)

Ben Yazmıyorum (feat. Moskape) (2014)

Yalan (feat. Sokrat ST) (2017)

Bu Dünya Neyim Oluyor (feat. Siyakat)

Kayra (feat. Mehmet Sait Akşak)

Gel (feat. Samet Olguner) (2016)

Dünya Koca Bir Hapis (2017)

96 bpm (feat. Ais Ezhel & Alef High)

Günleri Geride Bırak (2019)

Susamam (2019)

Kara Geceler (feat. Sezen Aksu) (2019)

Aynı Sokaklarda (2020)

Yeniden (2020) (Cem Adrian ile)

Görünce Dünyamın Yıkıldığını (2020)

Peşimde Kara Geceler (2021)

Kuytu Köşelerde (2021)

Tek Hayalim (2022) (Sokrat St ile)

Gitmek (Tirat) (2022)

Vur Yüreğim (2022) (Sertab Erener ile)

Peşimde Kara Geceler (Live) (2022) (Sertab Erener ile)

Kendimi Vurdum (Live) (2022) (Melek Mosso ile)

Aşk Şarkısı (Live) (2022) (Ayda ile)

Düştüm (Live) (2022) (Cem Adrian ile)

Katil (2022)

Kış Yağmuru (Live) (2022) (Sena Şener ile)

Görünce Dünyamın Yıkıldığını (Live) (2022) (Emir Can İğrek ile)

Geçemiyorum Serden (Live) (2022) (Pınar Süer ile)

İnsanlar (Live) (2022) (Melis Fis ile)

Kuytu Köşelerde (Live) (2022) (Emre Aydın ile)

Döne Döne (Live) (2022) (Gökhan Türkmen ile)

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