Sandık görevlisi ücretleri yattı mı? Ne zaman yatacak? sorusunun cevabı internet üzerinden defalarca araştırılıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında seçim günü görev yapmış milyonlarca vatandaş ücretlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki sandık görevlilerin ücretleri ne zaman yatırılacak? Ne kadar ücret alınacak? Kaç TL para yatırılacak? İşte tüm detaylar...

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?



14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında sandık görevlisi ücretleri henüz hesaplara yatırılmadı.

Sandık görevlisi ücretlerinin, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunun ardından hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor. Herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ÜCRETLER NASIL ALINACAK?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllarda yapılan seçimlerde elden verilmemişti. Bu yıl da seçimlerde görev alanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.