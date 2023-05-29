Sandığımdan kim birinci çıktı 28 Mayıs 2023: Sandığımdan hangi adaya kaç oy çıktı? YSK ve CHP sandık sonuç sorgulama ekranına nasıl girerim? sorularının cevabı internet üzerinden araştırılıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen ve 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi dün gece sonuca ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, topladığı yüzde 52 oy ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki sandığımdan kim birinci çıktı? Sandığımdan hangi adaya kaç oy çıktı? YSK ve CHP sandık sonuç sorgulama ekranına nasıl girerim? Bütün bunların cevabını yenigün gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

SANDIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Seçim dönemlerinde vatandaşlar, Türkiye'de e-Devlet platformunu kullanarak kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bölümünden oy kullanacakları yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebiliyor. Bu yenilikçi yöntem, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hayata geçirilmiştir.

KİM KAÇ OY ALDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan %52.16 oy alarak birinci sırada yer aldı, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.84 oy aldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur seçimlerinde toplamda 27 milyon 725 bin 131 oy alarak birinci oldu. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 2. tur seçimlerinde 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

YSK RESMEN DUYURDU!



Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın seçimi kazandığını açıkladı.

YSK RESMEN DUYURDU!



Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın seçimi kazandığını açıkladı.