İntibak yasası çıktı mı? Emekliye intibak zammı ne zaman ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga Kuru kimdir? Tolga Kuru Peruk Saçını Neden Fırlatıp Attı

ÖTV indirimi telefonlara ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak?

Remzi Barlas Kimdir, Mesleği Ne?

Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki beton dubalara ardından da yol kenarında bulunan ağaç ve tel örgülere çarpıp durabildi.

Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DZ 6123 plakalı otomobilin sürücüsü Esra T. viraja girdiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe 'de, viraj ı alamayarak önce kaldırımdaki beton dubalara ardından da yol kenarında bulunan ağaç ve tel örgülere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.