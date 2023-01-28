Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde dün bir siteye ihbar üzerine giden polis ekiplerinin cansız bedenine ulaştığı 4 kişinin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sitede işçi olarak çalıştığı öğrenilen baba M.A. ile 3 çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazelerin teslimi sırasında aile yakınları gözyaşı döktü.
M.A'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine götürüldü. (AA)
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