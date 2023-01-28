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M.A'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine götürüldü. (AA)

Sitede işçi olarak çalıştığı öğrenilen baba M.A. ile 3 çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde dün bir siteye ihbar üzerine giden polis ekiplerinin cansız bedenine ulaştığı 4 kişinin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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