Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1926 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, imar, kaydındaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1926 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ:İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, Sarıgazi Mahalle, Köyiçi Mevkii, 148 Ada, 13 Parsel, 2. Kat ,3 Nolu B. Bölüm Dairenin tamamı satılacaktır. Binada 1 adet Asansör olup; çalışır durumdadır. Binada ısınma sistemi kombidir. Taşınmazın yakın çevresinde Şile otoyolu, Şehir Hastanesi ile günlük hayatı idame ettirecek ticari işletmeler yer almaktadır.

3 Nolu bağımsız bölüm özellikleri : Taşınmaz daire nitelikli ve 2. Katta yer almaktadır.3 nolu bağımsız bölüm, bina girişi yönünden bakıldığında sol tarafta, kuzey batı ve güney batı cephede konumludur.Projesine göre 2 oda, salon,banyo, ebeveyn banyosu, mutfak, hol, 3 balkon ve ebeveyn banyosu hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 100m² kullanım alanına sahiptir.Salon, odalar ve antre zeminleri laminant kaplama, duvarları boyadır. Mutfak ve ıslak hacimlerde zemin seramik kaplamadır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavan boyalı olup, kartonpiyer uygulaması yapılmıştır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan panel, pencereleri PVC doğramadır.

Adresi : Sarıgazi Mahallesi Mahya Sokak No:8 (2. )Kat No:3(Uavt 2498567987) Sancaktepe/ İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 423,86 m2

Kıymeti : 2.363.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Arsa Payı : 2576/24584

Taşınmazın Son İmar Durumu ve kaydındaki şerhler :Mahya Sokak No:8 deki yapı

6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (Eski beyan olup, yapı ruhsata bağlı olarak yenilenmiştir)

Ayrıntılı bilgi dosyasında olup, ayrıca esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1926 ESAS sayılı dosya

numarası ile erişim sağlanabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 11:45

✍e-imzalıdır.31/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 1