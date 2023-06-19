Ülkemizde 2000’li yıllara kadar otomotiv satış sonrası hizmetlerinde ve oto sanayi bölgelerinde aktif çalışan rolünde olmak, birçok kişi için cazip görünmezken, sektörde her geçen gün artış gösteren nitelikli eleman ihtiyacı nedeniyle özellikle kazanç anlamında günümüzde avantajlı bir konuma oturdu. Çalışma şartları son 10 yıl içinde ciddi gelişim gösteren oto servislerinde kurumsallaşmanın da etkisiyle standartlar yükselirken, artık tecrübeli bir boya teknisyeninin aylık kazancı 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Birçok beyaz yakalıdan daha yüksek kazanç elde edebilen oto servisi çalışanlarının her anlamda saygın bir mesleğe sahip olduğuna dikkat çeken RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Geçmişte okumazsan sanayiye düşersin şeklinde yanlış bir algı varken, bugün kendini geliştiren kalifiye oto servisi çalışanları, beyaz yakalıların kıskanacağı boyutlarda kazanç elde ediyor. RS Boyasız Onarım tarafında verdiğimiz eğitimlerle gençlere iş garantisi veriyoruz. Bu tarafta eğitime ilgi çok yüksek ve çok kısa süre içerisinde sektör için rekor diyebileceğimiz seviyede eğitime katılım sağlandı. Kendini geliştiren kendi işini yapma imkânı kazanıyor ve aylık ortalama 100 bin TL ciro yapabiliyor.” dedi.

Her geçen gün derinleşen ara eleman eksikliği otomotiv sektöründe yeni fırsatları da beraberinde getirmeye başladı. Yıllar içinde kurumsallaşan ve çalışma şartları iyileşen satış sonrası hizmetlerinin en önemli ayağı oto servislerinde kazanç

seviyesi de geçmişle karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir skalaya ulaştı. Diğer yandan RS Otomotiv Grubu, özellikle kaporta boya onarımı, boyasız onarım teknikleri üzerine verdiği eğitimlerle gençlerin iyi bir kazanç elde edebileceği yeni

bir meslek sahibi olmasına olanak tanıyor. Yanlış olan “okumazsan sanayiye düşersin” algısı kırılıyor 80’li ve 90’lı yıllarda üniversite eğitimiyle beyaz yakalı olması cazip haldeyken, günümüzde oto servisi belirli oto servisi çalışanları, beyaz yakalılardan daha çok kazanç elde ediyor. “Geçmişte oto sanayileri ve oto servisleri cezalandırıcı bir unsur olarak nitelendiriliyordu ve okumazsan sanayiye düşersin şeklinde yanlış bir algı vardı. Bugün gelişen ekipmanlar ve koşulları iyileşen oto servislerinde çalışmak çok daha huzurlu ve bu yanlış algı her geçen gün kırılıyor.” şeklinde konuşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Gençlerimiz sosyalleşme isteğiyle bir kafede barista olarak çalışmayı tercih ediyor olabilir. Ancak oto servislerinin geleceği çok parlak ve kendini geliştiren bir usta, kazancını 2’ye, 3’e katlayabilir, hatta gelecekte kendi işletmesini açarak ciddi kazançlar elde edebilir. Yeni neslin bu avantajları göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Mesleki eğitim daha fazla önemsenmeli, aylık 100 bin TL kazanç fırsatı var

Yıllar içinde birçok gencin üniversitelere yönlendirilmesi ve mesleki eğitime gereken önemin verilmemesi sonucunda birçok işsiz üniversite mezunu genç karşısında çok ciddi bir mavi yakalı istihdam eksikliğinin var olduğuna dikkat çeken Ünaldı, “Mesleki eğitimi daha fazla önemsememiz gerekiyor. Aksi takdirde 5 yıl içinde otomobilleri onaracak ve boyayacak usta bulamayacağız. Yeni nesli bu yönde teşvik etmek istiyoruz. Biz de bu düşünceyle Boyasız Onarım tarafında kapsamlı eğitimlerle gençlere iş garantisi veriyoruz. Bu tarafta eğitime ilgi çok yüksek ve çok kısa sürede sektör için rekor diyebileceğimiz seviyede eğitime katılım sağlandı. Hatta kendini geliştiren ve tecrübe kazananlar zaman içerisinde kendi işini yapma imkânı kazanıyor, aylık ortalama 100 bin TL ciro sağlayabiliyor.” dedi.