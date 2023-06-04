Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Mehmet Fatih Kacır yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Peki, Mehmet Fatih Kacır kimdir? İşte Mehmet Fatih Kacır'ın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Mehmet Fatih Kacır Kimdir?

1984 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Fatih Kacır, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12'ncisi olan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yapan Kacır, Proje ve Araştırma Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlendi ve öğrenci projelerine öncülük etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kurucularından olan Kacır, 2018 yılına kadar T3 Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) kurulmasında rol oynadı. Mehmet Fatih Kacır, İcra Kurulu Başkanlığı, Ar-Ge, DENEYAP Türkiye projesinin Yönlendirme Kurulu Başkanlığı, Yatırım Teşvik Programı olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Komitesi Başkanlığı, Araştırma Altyapıları İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi Başkanlığı ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Konseyi Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

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