Bodrum Loft ile Fransa merkezli dünyaca ünlü sanat galerisi Perrotin Gallery işbirliğinde hayata geçirilen "French Delights" sergisi 1 Temmuz Cumartesi günü sanatseverlerle buluştu. 3 Eylül Pazar tarihine kadar gezilebilecek serginin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen yüzleri katıldı.

Ünlü Türk lokumlarına göndermede bulunulan ve Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstlendiği ‘French Delights’ sergisinde 12 sanatçının 18 eseri yer alıyor. Sergi, sanatseverlere, Bodrum Loft'un modern mimarisi ve eşsiz atmosferinde uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Doğaya saygılı modern mimarisi, eşsiz atmosferi ve marka restoranlarıyla açıldığı 2020 yılından itibaren Bodrum’un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak sanat alanında da bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Geçen yıl Almanya merkezli KÖNİG Galerie ile Bodrum’un sanat alanındaki adımlarına katkı yapan Bodrum Loft, bu yaz da sanatseverleri bir başka etkileyici deneyime davet ediyor.

Dünyaca ünlü sanat galerisi Perrotin Gallery ile Bodrum Loft işbirliğiyle hayata geçirilen "French Delights" sergisi, 1 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen resmi açılış davetiyle kapılarını açtı.

“French Delights” adıyla ünlü Türk lokumlarına bir gönderme yapılan ve Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği serginin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

3 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek “French Delights” sergisi, sanatseverlere, Bodrum Loft'un modern mimarisi ve eşsiz atmosferinde uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Sergi, sanat ve tatil tutkunlarını bir araya getirerek, doğanın içinde sanat keşfi ile farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

3 EYLÜL’E KADAR ÜCRETSİZ

OLARAK KEŞFEDİLEBİLECEK

Perrotin Gallery ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen “French Delights” sergisi Bodrum’un lüks tatil turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak.

“French Delights” sergisi, 12 sanatçının eserlerini bir araya getirerek benzersiz bir sanat deneyimi sunmayı hedefliyor. Sergide Iván Argote, Jean-Marie Appriou, Daniel Arsham, Wim Delvoye, Elmgreen & Dragset, Laurent Grasso gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Gregor Hildebrandt, Klara Kristalova, Takashi Murakami, Jean-Michel Othoniel, Paola Pivi ve Xavier Veilhan gibi isimlerin 18 eseri, 3 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Bodrum Loft, ayrıca, özel olarak tasarlanmış bir Perrotin pop-up mağazasına da ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler bu mağazada Perrotin’in baskılarından, kitaplarından ve posterlerinden bir seçki de bulabilecekler.

Tatil cenneti Bodrum’da Demirbükü Koyu’nda yer alan, çatısı altında tatil köyünün yanı sıra Loft Elia, Papermoon ve Vakko L'Atelier Patisserie gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft’da sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.