Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Sanatla İyileşen Yürekler’ adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. 8 ressamın yağlıboya ve akrilik tekniğiyle oluşturduğu doğa, natürmort ve hayvan figürlerinin yer aldığı birbirinden renkli eserlerin yer aldığı sergiye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

8 ressamdan sanatseverlere davet

Sanatçılar sergi açılışında verdikleri mesajda ‘’Doğal afetler nedeniyle ülkemizin geçirmekte olduğu bu zor dönemlerde, sanata gönül vermiş biz sanatseverler olarak, az da olsa hayata bir güzellik katmak istedik. İzleyicileri biraz olsun ruhlarına iyi gelecek bir dünyaya taşımak istedik. 8 ressam olarak doğa, natürmort ve hayvan figürlerini kendi hayal gücümüzle tuvale aktardık. Tüm sanatseverleri bu eğlenceli sergimize davet ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

9 Haziran’a dek ziyaret edilebilir

Sanatçılar Ahmet Sezer, Ela Erturan, İlknur Ermiş, Nimet Kesgin, Sevgi Hancı, Vijdan Sezen, Yücel Engin ve Zeynep Yeşilmen'in resim çalışmalarından oluşan sergiyi, 9 Haziran tarihine kadar Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

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