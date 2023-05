Sanatçının İlham Kaynağı: “Mitoloji”

Sergiler, sanat projeleri, fuarlar v.s. hep İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde gerçekleştiriliyor olabilir. Ama ülkemizin her noktasında imkanlar çerçevesinde yapılan her sanat hareketinin de bir o kadar da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sanata gönül verenlerin en temel arzusu da sanatın her yere ulaşması hatta bir başka deyişle sanat izleyicisi açısından ulaşılabilir olmasıdır.

İstanbul, mitoloji, kadın v.s. gibi daha uzunca listeleyebileceğimiz konu başlıkları sanatın tüm disiplinlerine her daim ilham kaynağı olmuş ve olmaya da devam edecek. Bu yazımda da ilhamı mitolojiden alan bir serginin detaylarını sizlere aktarmak istiyorum ve Bursa’ya Tayyare Kültür Merkezi’ne uzanıyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Tayyare Kültür Merkezi’nde; Sami Güner Sanat Galerisi, Cemal Nadir Güler ve Şefik Bursalı Sanat Galerileri ile Cep Sanat Galerisi’nde farklı disiplinlerden birçok kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi de “MİTOLOJİ“ isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

“Sanat, hayatı yaşanabilir kılar...” mottosunun bir araya getirdiği Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu’nun düzenlediği 6.serginin küratörü ve topluluğun kurucusu Pınar Ülker.

Ülker; Kültür Sanat ve Gezi Organizasyonları düzenlemekte aynı zamanda da sanat danışmanlığı yapmaktadır. Sanat alanında son derece ayağı yere basan, vizyonel fikirlerle projeler oluşturmaya çalışan bir sanat savaşçısı Pınar Ülker. Sanat alanında bu kadar sevdalı emek veren insanalar beni her zaman çok heyecanlandırmıştır. Pınar Hn.’da onlardan biri…

“Mitoloji”, farklı toplum kültürlerinde ön plana çıkmış mitolojik kahramanları ve hikayeleri anlatan 30 sanatçının 5’i heykel toplam 46 eserinden oluşuyor. Her sanatçının eseri izleyicileri başka bir masala dünyasına davet ediyor.

Küratör Pınar Ülker sergiyi; “ “Mitoloji” teması aracılığıyla binlerce yıldır bu dünyada yalnız olmadığımızı, insanoğlunun doğadaki yerini ve bu yerden yola çıkarak bir arada yaşamanın nasıl da kolayca mümkün olduğunu anlatmak ve insanlık tarihine bir selam göndermek istiyor.” sözleriyle anlatıyor.

Mitolojinin büyülü ve masalsı dünyasının sanata bir kez daha ilham kaynağı olduğu sergiyi 27 Mayıs 2023 Cumartesi gününe kadar Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi’nde ziyaret edebilirsiniz.

Sanatın günlük hayatımızda yaygınlaşmasının devam etmesi dileklerimle…