Resim sanatının seçkin isimleri “Gökyüzü Ne Güzel Çiçekleniyor” adlı sergide bir araya geliyor. 2 Mart - 8 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul CKM’de açılacak sergi, sanatseverlere 7 usta ressamın eserlerini görme fırsatı sunuyor.

Sanatçılar tuvallerini “Gökyüzü Ne Güzel Çiçekleniyor” (How The Sky Blooms) adlı grup sergisi için boyadı. İstanbul’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenecek resim sergisi, sanatseverleri seçkin 7 ressamın eserleriyle buluşturacak. Sergiyi ziyaret eden resim tutkunları; Yeşim Atasagun, Hülya Çelikbilek, Suzan İçin, Birnur Kara, Şefika Özkan, Naz Tekinalp ve Tijen Şikar’ın eserlerini görme fırsatı buluyor.

“Gökyüzü Ne Güzel Çiçekleniyor” sergisi için bir araya gelen ressamlar, eserlerini hazırlarken sanatçı Tijen Şikar’in atölyesinde sanata, sanatçının varoluşuna, görsel ifade araçlarına ve söylenecek ‘söz’lerine ilişkin ortak bir zamanı paylaşıyor. Sergide eserleriyle yer alan sanatçılar, öznel ifade dilleriyle bireysel olarak sanat ortamında var olmanın yanı sıra bir arada olarak düşünmenin ve bilgiyi paylaşarak üretmenin ne kadar değerli olduğuna dikkat çekmeyi de amaçlıyor.

“Gökyüzü Ne Güzel Çiçekleniyor” başlıklı grup sergi, 2 Mart’ta İstanbul CKM 4. Kat Sergi Salonu’nda açılacak ve 8 Mart’a kadar sanatseverleri ağırlıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ