Selva Özelli’nin “Orkalar ve Resifler“ sergisi, Birleşmiş Milletler tarafından New York’ta düzenlenen 8 Haziran - Dünya Okyanuslar Günü'nde sanat izleyicisiyle buluştu. Bu sergi aynı zamanda da 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ve 2023 Londra İklim Haftası'nda Londra’da digital olarak da sergilenecektir.

Çalışmaları Birleşmiş Milletler, Tokyo Metropolitan Müzesi ve Berlin Sanat Üniversitesi'nin "İklim Zirvesi Sanat Projesi 1972-2022" tarafından kataloglanan, çok sayıda ödüllü sanatçı Selva Özelli, Haziran ayında, Cold Spring Harbor, New York’taki Balina Müzesi'nde “Orkalar ve Resifler“ sanat sergisiyle sanat izleyicisi ile buluşuyor. Selva Özelli'nin sergisi, okyanuslarımızdaki iyileşmenin başladığına, biyolojik çeşitliliği yeniden inşa edildiğine ve okyanuslarımızdaki plastik kirliliğini azaltıldığına dikkat çekiyor.

Sanatçı “Orkalar ve Resifler” isimli sergisinin çıkış noktasını ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

“2023 Dünya Okyanuslar Günü'nün teması okyanusun önemi ve onu koruma ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Balinalar, okyanuslardaki besin zincirinin en üstünde yer alır ve deniz ortamının genel sağlığında önemli bir role sahiptir. Soluduğumuz oksijenin en az yarısını sağlamaya, iklim değişikliğiyle mücadele etmeye ve balık stoklarını sürdürmeye yardımcı oldukları deniz ekosisteminde hayati bir rol oynarlar.

Orka balinası (Orcinus orca), yunus ailesinin dişli ve en büyük üyesidir. Siyah-beyaz desenli gövdeleriyle tanınırlar ve dünyanın tüm okyanuslarında, Arktik ve Antarktika bölgelerinden tropik denizlere kadar çeşitli deniz ortamlarında bulunabilirler.

Önümüzdeki yüzyılda, iklim değişikliğinin balinalar da dahil olmak üzere kıyı ve deniz ekosistemlerini derinden etkileyeceği tahmin ediliyor. Artan okyanus sıcaklığı, resif oluşturan mercanların ağartılmasına, strese girmesine ve sonunda ölmesine neden olabilir. Okyanus asitlenmesi, mercan, mercan algleri ve yumuşakçalar dahil olmak üzere çeşitli kireçli türlerin kireçlenmesini yavaşlatabilir veya durdurabilir ve tüm deniz yaşamının yaklaşık yüzde 25'i için gerekli olan resiflerdeki kalsiyum karbonat yapılarını çözebilir.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, küresel deniz türlerinin en son değerlendirmesinde, yaklaşık %10'unun yok olma riski altında olduğu bulundu.

Ancak iyi haber şu ki, geçen yıl Birleşmiş Milletler biyolojik çeşitlilik konferansı COP15 de ülkeler, 2030 yılına kadar dünya okyanuslarının %30'unu korunmaya alınmasını gerektiğine tarihi Açık Deniz Anlaşması ile karar verdiler. Milletler ayrıca 2024 yılına kadar plastik kirliliğini azaltmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma geliştirmeyi de kabul ettiler.”

Uzun yıllardır doğa, çevre ve iklim krizleri alanlarında eserlerini üreten sanatçı, sanat yoluyla bu odaklara dikkat çekmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.