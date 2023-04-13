Germen, "Mitler ve Hayaller" temasının aşırı kentleşmeye dikkati çeken bir başlık olduğunu belirtti ve küresel ısınma, iklim değişikliği ve insanın doğada yarattığı konulara odaklanarak nasıl frene basmamız gerektiğini irdeliyoruz. Küratör Billur Tansel, serginin ortaya çıkış nedeninin ekolojik kaygılara yönelik neler yapılabilir sorusu olduğunu vurguladı.

Sergide 53 eserin yer aldığını aktaran Tansel, "Koleksiyonda yer alan sanatçıları daha güncel eserleriyle ve genç sanatçıları yeni söylemleriyle sergiye davet ettik. Sergi daha iyi bir dünya yaratabilmenin ve gelecek kuşaklara bırakabilmenin yolları üzerine düşündürüyor ve önemli bir öneri sunuyor." dedi. Elgiz Müzesi'nde 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, daha önce İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde de gösterilmişti.

Kaynak:AA