Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda gibi unutulmaz şarkılara imza atan, buğulu sesiyle gönüllere taht kuran sanatçı Ege, iki yeni konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Almanya’da sevenleriyle buluşan Ege, bayram öncesinde iki ayrı şehirde iki konser verecek. 24 Haziran’da Aksaray, 25 Haziran’da Kapadokya Peri Bacaları Perili Ozanlar Vadisi'nde sevenleriyle buluşarak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak olan sanatçı, dillerden düşmeyen ve klasikleşen şarkılarını yeniden seslendirecek.

24 HAZİRAN’DA AKSARAY, 25 HAZİRAN PERİ BACALARI

Ege’nin Haziran ayı içinde ilk konseri Aksaray’da olacak. Sonat Sahne’de sevenleriyle buluşacak sanatçı saat 21’de sahne alacak. Kapadokya’da gerçekleşecek konser ise Peri Bacaları'nın büyülü atmosferinde, Perili Ozanlar Vadisi’nde olacak. Sanatçının konser biletleri bilet satış platformu myticket’ten alınabilecek.

"TARİFSİZ BİR DUYDU"

Vereceği konserler ile ilgili açıklama yapan sanatçı, hayranlarıyla buluşacağı için duyduğu heyecanı anlatarak, “Bir sanatçı hayranlarını özlemekten ve anmaktan asla vazgeçmez. O yüzden hem Aksaray hem de Peri Bacaları’nda hayranlarımla buluşacağım için, ilk kez konsere çıkıyormuş gibi yine heyecanlıyım. Anadolu'da haritayı elinizi koysanız konser vermediğim az yerden biri Aksaray. Eminim harika bir gece yaşayacağız. Peri Bacaları ile ilgili de inanılmaz heyecanlıyım. Anadolu'nun en kadim, tarihi en derin topraklarında gezerken bile heyecan duyardım. Burada konser vermek tarifsiz ve zamansız bir duygu yaşatıyor” dedi.