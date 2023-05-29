İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi Bahar Kılıç’ın Kişisel Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Sergisi’nin açılışı, 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sergide yer alan 30 sulu boya tekniği ile hazırlanmış eser, açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Sanatçı Bahar Kılıç sergisi hakkındaki düşüncelerini; “Kişisel sergimde 30 sulu boya eserimle sanat izleyiciyle buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kişisel sergimde; figüratif yeni dönem çalışmalarımdan oluşan bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sundum. Tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galeri’sine davet ediyorum. “ sözleriyle ifade etti.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 11 Haziran 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.