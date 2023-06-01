Sanatçılara değer verelim , onları korkutmayalım , çeşitli dezenformasyon yapan gazete ve köşe yazarlarını şiddetle kınayalım .

Atatürk'ün bir sözünü hatırlatarak konuya başlamak istiyorum :

<< Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir>>

Sanatı , ekmek ve su gibi , bir millet için hayati bir ihtiyaç sayarsanız, ona karşı hiç bir sebep ve bahane ile ilgisiz kalamazsınız.

Yağmur, kar altında, bombalar, mermiler arasında nasıl karnınızı doyuramadan edemezseniz, akla gelebilecek en güç şartlar içinde sanatı da yaşatmak zorundasınız.

Biz, millet olarak --- daha çok --- savaşmış yenmiş , hükmetmiş , idare etmiş , fakat düşünmeye, yazmaya fazla zaman ayıramamışız. Gerektiği kadar önem vermiş olsaydık elbette ayırabilirdik.

Yahya kemal << Hayal Beste >> şiirinde ;

Roma'nın şarkını fethettiğin andan sonra

Yüce dağlar gibidir gördüğün iş, Türk oğlu!

dedikten sonra şöyle hayıflanır :

Açtığım ülkede, yoktan yaratış kudretini

Azminin kurduğu yüzlerce şehirden başka,

İri firüzeye benzer nice gök kubbeye,

Dehre aksettiriyor, gerçi büyük mimâri

Bu eserler seni göstermeye kâfi diyemem

Şi're aksettirebilseydin eğer, dinlerdin

Yüz fetih şi'ri, okundukça çelik tellerden.

Resme aksettirebilseydin eğer ömrünce.

Ebedi cedleri karşında görürdün canlı

Gönlüm isterdi ki mâzini dirilten san'at,

Sana tarihini her lâhza hayal ettirsin.

Hayıflanmak boşuna,. Geçen geçmiş. Bugün de aynı hatalı yolda yürümeyelim.

Türk ırkının, bugün elinde kalan bir avuçluk anayurdundaki vatandaş ve dindaşlarına dahi kendi dilini ve kültürünü benimsetememiş olması ne hazin şeydir !

Kürtçülük, komünistlik, anarşistlik, yobazlık, hareketlerinin temelinde, milli kültür noksanından daha etkili hangi sebep yatar !

Buradan Türk milliyetçilere sesleniyorum !

Türk milliyetçisinin başta gelen görevi, Türk'ün, kılıcı kadar kalemini, fırçasını da kullanmakta başarılı olduğunu bütün dünyaya göstermektir.

Şer odakları kendi işlerine gelen sanatı arayıp buluyor , el üstünde taşıyorlar. Bu konuda pireyi deve, keçiyi Abdurrahman Çelebi yaptıklarını da her gün görmekteyiz.

İlgisizlik daha çok milliyetçilerde, vatanseverlerde, Türk varlığını korumakta görevli olanlarda. Bunlar sanatı basit bir şey sanıyorlar.

Bu organizasyonları, Atatürkçü Türk milliyetçileri önem vererek başlatmak zorundadırlar.

Sevgi ve Saygılarımla.