6 Şubat 2023…

O gün öyle tarifsiz bir acıya uyandık ki halen hissettiklerimi anlatmakta zorlanıyorum.

Sayısız canlar depremin verdiği hasarda yaşam mücadelesi verdi, biz nasıl yardım edebiliriz diye çırpınmaya başladık. 2 gün gözümü kırpmadan izlediğim televizyona bakarken kendi kendime şunu söyledim.

“Gerçekten yardım etmek istiyorsak, herkes en iyi bildiği işi yapacak.”

Başladık bir şekilde, elimizden geldiğince, yaraları sarmak adına kendi içimizde organize olmaya… Sanat camiası da harekete geçti, birçok proje yapılmaya başlandı. Hepimiz gücümüz yettiğince el verdik bu insani seferberliğe.

Herkes gibi şunu da çok iyi biliyordum; o an çılgınlar gibi yardım edilmeye çalışılıyordu ama çok geçmeden, gündem hızla değişecek ve unutulup gidecekti oradaki yaralar… Hepimiz biliyoruz ki uzun sürecek orada yeniden hayata dönüş… Hele bu sefer bildiklerimizden de uzun…

Geldik Haziran 2023’e…

Ülke gündemi nasıl hızla değişti. Dikkatler dağıldı, hayat, yetişmesi güç bir tempoyla akışına devam etti. Yaraların hepsi iyileşti mi, elbette hayır !!!

Ve maalesef aslında daha yolun başındayız.

Depremi yaşadığımız günlerin hemen akabinde, Türkiye’yi uluslararası platformda başarı ile temsil eden ressam dostum Aslıhan Çiftgül, Paris, Grand Palais'de katıldığı fuardan yeni dönmüştü. Fransa Uluslararası Andre Malraux Dostları Kültür Sanat Derneği’nin; Türkiye’deki depremzedelere bağışlanmak üzere gerçekleştirmek istediği bir projeyi anlatmaya başladı.

Proje; Fransız-Türk iş birliğiyle; Türkiye’deki depremde hayatta kalmayı başaran bir kız çocuğunu temsil eden “Yeni Şafak” adlı eşsiz bir eser hazırlanması...

Aslıhan Çiftgül Christophe Baudin

Ödüllü Fransız Ressam Christophe Baudin'ın soyut çalışması ile Türk Ressam Aslıhan Çiftgül’ün portre çalışması, Fransa ve Türkiye arasında uzaktan 80x80 cm. bir tuvalde buluşacaktı. İki sanatçının farklı stillerini ve tekniklerini aynı tuvalde buluşturan çalışmanın, 2023 Sonbaharında Fransa’da gerçekleştirilecek bir müzayedeye çıkarılması planlandı ve eserin geliri Türkiye’deki deprem mağdurlarına aktarılacaktı.

“Yeni Şafak”

Evet, 2023 Sonbaharında müzayede...

Fransa’da projeyi oluşturan yetkililer, yazımın başında da bahsettiğim gibi, yaraların sarılmasının uzun zaman alacağını ve yardımların devam etmesi gerektiği için sonbaharı tercih ettiklerini belitmişler.

“Yeni Şafak” / ArtContact İstanbul 3. Uluslararası Sanat Fuarı’nda…

Christophe ve Aslıhan işbirliği ile gerçekleştirilen çift imzalı, bu anlamda eşsiz eser 4 Haziran’a kadar sürecek, ArtContact İstanbul 3. Uluslararası Sanat Fuarı’nda sanat izleyicisi ile buluştu. Geçtiğimiz hafta bir Fransız televizyon kanalında tanıtımı yapılan eser, İstanbul’da sergilendikten sonra müzayede için Fransa’ya gidecek. İstanbullu sanatseverlere eseri mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum.

Bu arada bu projenin çok etkileyici bir detayı daha var. Cristophe Baudin’in, Türkiye’deki depremzedeler için yazdığı “A New Dawn / Yeni Şafak” isimli şiiri… Hiç yorum yapmadan şiiri sizinle paylaşıyorum.

Ve diyorum ki; fuara gidip o küçük cesur kız çocuğunun gözlerinin içine bakın…

Unutmayalım, unutmayın ve unutturmayın…

***

YENİ ŞAFAK

Zifiri karanlık bir günün enkazında,

Gölgesini yitirmiş küçük bir kız duruyor ayakta

Masum bedeninin altında yer yarılmış olsa da

Işıldayan bir mucize gibi orada işte! O hayatta…

Küllerinden yükselen bir Zümrüdüanka gibi,

Aşıp güç bularak kat kat enkazı,

İçinde parlayan umut bir meşale, ilahi

Yeni doğan sabaha ilerler ürkek adımları…

Molozların arasında, derin acıyla

Naif bir alev canlanır ruhunda

Kavuşmayı umarak kayıp anne babasına

Hayırlısıyla buluşmalı onlarla, mahşer yeri misali, bu korkunç karmaşada…

Her yeni gün bir nebze ışıkla gelir,

İşitilen her seste yeni bir umut belirir,

Hayatın onları tekrar birleştireceğine dair,

Zira onlar azgın dalgalardan da güçlü bir aşkla kenetlenmiştir…

Teslim olmuş tamamen kaderine ve şansa,

Usulca ilerlerken yeni doğan şafakta,

Umurunda değil önüne zorluklar çıksa da,

Biliyor ki her birini fethedecek o, bu tutkulu aşkla…

Yüreklerimizdeki erdemli inancı canlandırır

Yeniden bu cesur kız çocuğu

Ve en karanlık zamanlarda bile,

Gölgeleri bertaraf edecek aşkı ve umudu…

CRISTOPHE BAUDIN

Çeviri: ASLIHAN ÇİFTGÜL