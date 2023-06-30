Merakla beklenen yaz mevsimi geldi çattı! Peki, henüz tatil planınızı yapmadıysanız ve Samsun'da denize girilecek yerler arıyorsanız, bu rehber tam size göre. Samsun sahilleri, plajları ve denizinin güzelliği ile sizi büyüleyecek. Ama hangi plajları denemelisiniz? Hangi sahiller Samsun'un en popüler noktaları? İşte, Samsun'un en güzel denizlerine dair bilmek istediğiniz her şey.

Samsun denizinin tadını çıkarabileceğiniz birçok farklı nokta bulunuyor. Fakat hangi plajlar gerçekten kaçırılmamalı? Plajların ve sahillerin hangileri size en uygun?

Belki Atakum Sahili'ndeki geniş kumsallar ve berrak deniz sizi çeker. Ya da çocuklu aileler için ideal olan, cankurtaranların gözetimindeki güvenli Bafra plajları mı aradığınız? Yoksa daha sakin ve doğa ile iç içe bir deneyim için Kızılırmak Deltası kuş cenneti mi aklınızı çeliyor? Belki de Vezirköprü ilçesindeki sahil, huzur dolu bir kaçış sağlayacak mı?

Samsun plajları ve sahilleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Unutmayın, doğru tatil rotasını belirlemek, tatilinizin kalitesini belirler. Samsun denizine adım atmadan önce, plaj ve sahil seçeneklerinizi iyi değerlendirin ve sizin için en iyi seçeneği bulun. Samsun'un doğal güzellikleri sizi bekliyor!

Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli deniz ticaret noktalarından biri olmanın yanı sıra doğal, tarihi ve turistik alanları ile de göz kamaştırıyor. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu şehir, deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarabileceğiniz birçok plaj ve beach ile yaz tatilinizi unutulmaz kılacak.

Samsun'a gelen turistlerin çoğu, tatil için yaz aylarını tercih ederken, birbirinden güzel plaj ve sahiller bu tercihi haklı çıkarıyor. Peki, Samsun'da denize girebileceğiniz ve aileniz veya arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebileceğiniz bu plajlar hangileri?

Atakum Plajı, Fener Plajı, Kurupelit Halk Plajı, Omtel Plajı, Çatalçam Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Mert Plajı & Aquapark, Costal Sahili, Çaltı Plajı ve Hürriyet Sahili, Samsun'un en popüler deniz girilecek yerlerinden bazılarıdır.

Atakum Plajı, geniş kumsalı ve berrak denizi ile beğeni toplarken, Kurupelit Halk Plajı, sakin atmosferi ve güzel manzarası ile ziyaretçilerini kendine çekiyor. Aquaparkıyla öne çıkan Mert Plajı ise hem deniz keyfi yapmak hem de su parkının keyfini çıkarmak isteyenler için ideal.

Çatalçam Plajı ve İnci Plajı, doğa ile iç içe bir tatil arayanlara hitap ederken, Fener Plajı ve Omtel Plajı, tesis olanakları ve kaliteli hizmetleri ile öne çıkıyor. Körfez Plajı, Costal Sahili, Çaltı Plajı ve Hürriyet Sahili ise, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da eşsiz Karadeniz manzarası ile huzur bulabileceğiniz yerler.

2023 yazı için tatil planlarınızı yaparken, Samsun'daki bu plaj ve sahilleri göz önünde bulundurun. Unutmayın, doğru plaj ve sahil seçimi, tatilinizin kalitesini belirler. Samsun'un deniz, kum ve güneş ile iç içe bu muhteşem mekanlarını keşfetmeye hazır olun!

Atakum Plajı: Samsun'un Tatil Cenneti

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezinin yaklaşık olarak 10 km uzağında bulunan Atakum Plajı, kolay ulaşımı ile ön plana çıkmaktadır. Özel araçlar, halk otobüsleri ya da taksilerle ulaşım sağlanabilir. Ayrıca, plajın önünde bulunan otopark ziyaretçilere park imkanı sunmaktadır.

Özellikleri Nelerdir?

Atakum Plajı, geniş ve uzun bir sahil şeridine sahiptir. Deniz kenarında keyifli bir yürüyüşün ardından, sakin ve sığ deniziyle ziyaretçilerini serinletir. Tamamen kumlardan oluşan plajı, çeşitli oyunlar oynamak için ideal bir ortam sunar.

Hizmetleri Nelerdir?

Atakum Plajı, ziyaretçilerine temel hizmetlerin yanı sıra, fotoğraf çekilebilecek bir iskele ve muhteşem bir manzara sunar. Aileler ve arkadaş grupları burada keyifli vakit geçirebilirler.

Giriş Ücreti Var mı?

Atakum Plajı'na giriş herkes için ücretsiz olup, herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yılın her günü ve her saati ziyarete açıktır.

Konaklama Tavsiyesi

Samsun'un önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan bu bölgede, denize sıfır otellerde konaklama yapabilirsiniz. Samsun Denize Sıfır Oteller arasından seçiminizi yaparak, keyifli bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

Fener Plajı: Samsun'un Huzur Dolu Tatil Noktası

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafede konumlanan Fener Plajı, ulaşım kolaylığı ile tatilcilerin tercihi olmaktadır. Özel araçların yanı sıra halk otobüsleri ya da taksiler aracılığıyla da plaja ulaşım sağlanabilir.

Özellikleri Nelerdir?

Fener Plajı, şehir gürültüsünden uzaklaşıp kafa dinlemek isteyen tatilciler için ideal bir mekandır. Tamamen kumdan oluşan plaj, aile ve arkadaş gruplarına çeşitli oyunlar oynama ve keyifli vakit geçirme imkanı sunar. Sığ sularıyla, özellikle çocuklu aileler için güvenli bir deniz keyfi vaat eder.

Hizmetleri Nelerdir?

Fener Plajı'nın çevresindeki çeşitli işletmeler, yeme-içme ihtiyaçlarınızı karşılar. Plajda, tatilcilerin konforu için düşünülmüş çeşitli hizmetler bulunmaktadır.

Giriş Ücreti Var mı?

Fener Plajı'na giriş için herhangi bir ücret ya da kısıtlama bulunmamaktadır. Plaj, yılın her günü ve her saati ziyarete açıktır.

Konaklama Tavsiyesi

Fener Plajı'nın çevresinde çeşitli konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Deniz kenarında huzurlu bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçiler, Samsun Denize Sıfır Oteller arasından seçim yapabilirler.

Kurupelit Halk Plajı: Samsun'un Uzun Kum Sahili

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezinden yaklaşık 15 km mesafede bulunan Kurupelit Halk Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Ziyaretçiler, ister özel araçları, ister taksiler, isterseniz de otobüsler aracılığıyla plaja ulaşabilirler.

Özellikleri Nelerdir?

Kurupelit Halk Plajı, uzunluğu ve tamamen kumdan oluşan sahiliyle dikkat çeker. Ziyaretçiler, burada uzun ve keyifli sahil yürüyüşleri yapabilir, denizin tadını çıkarabilirler.

Hizmetleri Nelerdir?

Ailelerin sıklıkla tercih ettiği Kurupelit Halk Plajı'nda, piknik ya da kamp aktiviteleri gerçekleştirilebilir. Belediye tarafından sağlanan ücretsiz wc ve duş hizmetleri, plaj ziyaretçilerinin konforunu artırmaktadır.

Giriş Ücreti Var mı?

Kurupelit Halk Plajı'na giriş, yılın her günü ve her saati ücretsizdir. Herhangi bir giriş ücreti ya da kısıtlama bulunmamaktadır.

Konaklama Tavsiyesi

Plajın yakınlarında birçok konaklama seçeneği bulunmaktadır. Samsun Denize Sıfır Oteller arasından seçim yaparak, huzurlu ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Omtel Plajı: Samsun'un Mavi Bayraklı Tatil Cenneti

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezinden yaklaşık 15 km uzaklıkta konumlanan Omtel Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Ziyaretçiler, özel araçlar, taksiler ya da otobüsler ile plaja ulaşabilirler. Özel araçlarını kullananlar için plajın otoparkı bulunmaktadır.

Özellikleri Nelerdir?

Samsun'un mavi bayraklı plajlarından biri olan Omtel Plajı, uzun kumsalı ve temiz denizi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Deniz seviyesinin çabuk derinleşmemesi, özellikle çocuklar için ideal bir deniz keyfi sunar.

Hizmetleri Nelerdir?

Ailelerin sıklıkla tercih ettiği Omtel Plajı, ziyaretçilerinin konforu için wc, duş ve soyunma kabinleri gibi hizmetler sunar. Ayrıca, plajda piknik veya kamp yapabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Giriş Ücreti Var mı?

Omtel Plajı'na giriş hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Ancak, genellikle halk plajlarının girişi ücretsiz olmaktadır.

Konaklama Tavsiyesi

Omtel Plajı'nın çevresinde, denize sıfır konumda çeşitli oteller bulunmaktadır. Samsun Denize Sıfır Oteller arasından tercih yaparak, denizin ve plajın keyfini konforlu bir konaklama ile çıkarabilirsiniz.

Çatalçam Plajı: Samsun'un Sıcak ve Sakin Plajı

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunan Çatalçam Plajı'na ulaşım özel araçlar, otobüsler veya taksiler ile sağlanabilir. Özel araçlarını kullanan ziyaretçiler, plaja ücretsiz otopark alanında araçlarını park edebilirler.

Özellikleri Nelerdir?

Çatalçam Plajı, sakin ve ılık bir plaj olarak bilinir. Ziyaretçiler, uzun kumsalı boyunca keyifli bir sahil yürüyüşü yapabilir ve dalgasız denizde sıcak havadan uzaklaşabilirler. Ailelerin sıkça tercih ettiği Çatalçam Plajı, piknik ve kamp yapmak için de uygun bir ortama sahiptir.

Hizmetleri Nelerdir?

Çatalçam Plajı doğal bir plajdır ve genellikle temel hizmetler sunmamaktadır. Ziyaretçiler kendi ekipmanlarını yanlarında getirmelidirler. Ancak, plaj çevresinde yiyecek-içecek satan işletmeler bulunabilir.

Giriş Ücreti Var mı?

Çatalçam Plajı, yılın her günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir.

Konaklama Tavsiyesi

Plajın yakınlarında konaklama imkanı bulunmamaktadır. Samsun şehir merkezindeki otel ve konaklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Samsun'da konaklama yaparak plaja kolayca ulaşabilir ve tatilinizi keyifle geçirebilirsiniz.

İnci Plajı: Sessiz ve Keyifli Bir Plaj Deneyimi

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezine sadece 10 km mesafede bulunan İnci Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır. Ziyaretçiler, plaja özel araçlarıyla ulaşabilecekleri gibi otobüsler veya taksileri de tercih edebilirler.

Özellikleri Nelerdir?

İnci Plajı, aileler ve arkadaş grupları için piknik yapabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir plajdır. Sessiz ve sakin bir atmosfere sahiptir. Plaj içerisinde duşluk ve lavabolar gibi temel olanaklar da bulunmaktadır. Uzun bir sahil şeridi boyunca keyifli bir yürüyüş yapabilir ve denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Hizmetleri Nelerdir?

İnci Plajı doğal bir plaj olup, temel hizmetler sunmaktadır. Plajda duşluk ve lavabolar bulunmaktadır. Ancak yiyecek-içecek gibi hizmetlerin sınırlı olabileceğini göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. İhtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz önerilir.

Giriş Ücreti Var mı?

İnci Plajı, her gün ziyaret edilebilen ve herhangi bir giriş ücreti talep etmeyen bir plajdır. Ücretsiz olarak keyifli bir plaj deneyimi yaşayabilirsiniz.

Konaklama Tavsiyesi

Plajın yakınlarında konaklama imkanı bulunmamaktadır. Samsun şehir merkezindeki otel ve konaklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Samsun'da konaklama yaparak İnci Plajı'nı ziyaret edebilir ve rahat bir tatil geçirebilirsiniz.

Körfez Plajı: Doğal Güzellikleriyle Huzurlu Bir Plaj

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan Körfez Plajı'na ulaşım, özel araçlarla sağlanabileceği gibi otobüsler veya taksilerle de kolaylıkla ulaşılabilir.

Özellikleri Nelerdir?

Körfez Plajı, genellikle aileler ve arkadaş grupları tarafından tercih edilen bir plajdır. Sessiz ve kalabalıktan uzak bir atmosfere sahip olan plaj, doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Uzun yürüyüşler yapabilir, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca çevrede bulunan tekne kayıklarını inceleyebilir ve gözlemleyebilirsiniz.

Hizmetleri Nelerdir?

Körfez Plajı, doğal bir plaj olduğu için temel hizmetler sunmaktadır. Duş, tuvalet gibi olanaklar bulunabilir. Ancak yiyecek-içecek ve diğer hizmetlerin sınırlı olabileceğini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz önerilir.

Giriş Ücreti Var mı?

Körfez Plajı, haftanın her günü ziyaret edilebilen ve herhangi bir giriş ücreti talep etmeyen bir plajdır. Ücretsiz olarak huzurlu bir plaj deneyimi yaşayabilirsiniz.

Konaklama Tavsiyesi

Plajın yakınında konaklama imkanı bulunmamaktadır. Samsun şehir merkezindeki otel ve konaklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Körfez Plajı'nı ziyaret ederek rahat bir tatil geçirebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Mert Plajı & Aquapark: Eğlence ve Serinleme Noktası

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezine sadece 2 km uzaklıkta bulunan Mert Plajı & Aquapark'a özel araçlar, taksiler veya halk otobüsleriyle kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca yürüyerek de kısa sürede ulaşım sağlanabilir.

Özellikleri Nelerdir?

Mert Plajı & Aquapark, temiz sahili ve denizi ile turistlerin tercih ettiği bir noktadır. Plajda keyifli plaj sporları yapabilir, arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çeken aquapark, 5 kaykaktan oluşan bölümüyle dikkat çekmektedir. Hem serinleyebilir hem de eğlenceli su aktivitelerine katılabilirsiniz.

Hizmetleri Nelerdir?

Mert Plajı & Aquapark, plaj hizmetlerinin yanı sıra aquapark alanında da hizmet vermektedir. Sahil şeridi boyunca şezlong ve şemsiye gibi olanaklar sunulmaktadır. Ayrıca duş, tuvalet ve soyunma kabinleri gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz imkanlar da bulunmaktadır.

Giriş Ücreti Var mı?

Mert Plajı & Aquapark'a giriş yapmak için bir giriş ücreti talep edilmektedir. Giriş ücreti hakkında detaylı bilgi için resmi web sitesi veya iletişim kanallarından bilgi almanız önerilir.

Konaklama Tavsiyesi

Mert Plajı & Aquapark, Samsun şehir merkezine yakın konumda yer aldığı için konaklama imkanları geniş bir alanda bulunabilir. Samsun'da yer alan otel ve konaklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Eğlence dolu bir günün ardından rahat bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

Costal Sahili (Beach): Doğayla İç İçe Bir Kaçamak

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Costal Sahili'ne özel araçlar ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca taksi hizmetlerinden de faydalanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Özellikleri Nelerdir?

Costal Sahili, tamamen kumdan oluşan bir sahile sahiptir. Sahil boyunca uzun bir koşu veya yürüyüş yapabilir, denizin tadını çıkarabilirsiniz. Genellikle sessiz ve sakin bir atmosferiyle bilinen Costal Sahili, kafa dinlemek ve rahatlamak isteyenler için ideal bir noktadır. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için denize girebilir, aileniz ve arkadaşlarınızla kamp veya piknik gibi etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmetleri Nelerdir?

Costal Sahili, doğal bir plaj olduğu için tesisler veya hizmetler sunmamaktadır. Sahil boyunca çeşitli piknik alanları ve oturma düzenlemeleri bulunabilir, ancak restoran, duş veya tuvalet gibi hizmetler sınırlı olabilir. Bu nedenle, ziyaretinizde kendi yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda bulundurmanız önerilir.

Giriş Ücreti Var mı?

Costal Sahili'ne giriş yapmak için herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Ücretsiz bir şekilde sahilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Konaklama Tavsiyesi

Costal Sahili'nde konaklama imkanları sınırlı olabilir. Samsun şehir merkezine yakın olduğu için konaklama tercihlerinizi şehir merkezindeki otel veya diğer konaklama tesislerinden yapabilirsiniz. Rahat bir konaklama deneyimi yaşayabilir ve sahile kolayca ulaşabilirsiniz.

Çaltı Plajı: Doğanın Sessizliğinde Huzurlu Bir Kaçış

Nasıl Ulaşılır?

Samsun şehir merkezine yaklaşık 35 km uzaklıkta bulunan Çaltı Plajı'na ulaşım özel araçlar veya taksiler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Özellikleri Nelerdir?

Çaltı Plajı, kum plajlarından biridir ve yaz aylarında birçok turisti cezbeden canlı türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Aileler ve arkadaş grupları tarafından tercih edilen plajlardan biri olan Çaltı Plajı'nda kamp yapabilir, piknik yapabilir ve sahil boyunca uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Plajda sevdiklerinizle eğlenmek ve oyunlar oynamak için geniş bir alan bulunmaktadır. Ayrıca, muhteşem gün batımının keyfini çıkarabileceğiniz eşsiz bir manzaraya sahiptir.

Hizmetleri Nelerdir?

Çaltı Plajı doğal bir plajdır ve tesisler veya hizmetler sunmamaktadır. Plajda tuvalet, duş veya restoran gibi hizmetler sınırlı olabilir. Ziyaretinizde kendi yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda bulundurmanız önerilir.

Giriş Ücreti Var mı?

Çaltı Plajı'na giriş yapmak için herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Ücretsiz olarak plajın keyfini çıkarabilirsiniz.

Konaklama Tavsiyesi

Çaltı Plajı'nda konaklama imkanları sınırlıdır. Samsun şehir merkezine yakın olduğu için konaklama tercihlerinizi şehir merkezindeki otel veya diğer konaklama tesislerinden yapabilirsiniz. Rahat bir konaklama deneyimi yaşayabilir ve plaja kolayca ulaşabilirsiniz.