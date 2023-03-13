İSGİD – İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği aylık olarak düzenlediği Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Başakşehir İstanbul’da bulunan Nokul Bafra Pide Restoranı’nda gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bu yana gerek ekibi, gerek projeleri, gerek organizasyonları ile dikkatleri üzerinde toplayan İsgid, 2023’te de dikkatleri üzerine çekeceğini gösterdi. Vizyoner yapısı ile her daim fark yaratan İsgid, gurbetteki Samsunlular tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İstanbul Samsunlular Orman projesi ile öncelikle ülkemiz, ardından Samsun ve İstanbul adına başarılı ve geleceğe yönelik bir yatırım gerçekleştirdi. Gelecek nesillere de hediye edilecek İstanbul Samsunlular Ormanı birçok dernek ve kuruluşa da örnek oldu. Ülkemizde yaşanan acı felaketle birlikte deprem bölgesinde de desteklerini sürdüren İsgid, bölgede çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Samkon organizasyonu ile Adıyaman’da kurulan Samsun Depremzede Konterner Kentinde de birçok üyesi ile maddi manevi desteklerde bulundu. Depremden etkilenen aileler için İstanbul’da kalıcı bir kampanya başlatmaya hazırlanan İsgid, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyor. 14-15 Mart günlerinde Ankara’da meclis ve bürokrat ziyaretleri gerçekleştirecek olan İsgid, seçim öncesi İstanbul ve Samsun’un da siyasi nabzını tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni Genel Merkez Binası tutulan ve tadilat çalışmalarına başlanan İsgid Genel Merkez Binası yeni projeler ve yeni çalışmalar için en kısa zamanda hazır hale getirilecek. Kısa zamanda özverili çalışmalar gerçekleştiren İsgid’in gelecek planları merakla bekleniyor. (YHM)