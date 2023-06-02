Samsung'un son üç yılda Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra ve S23 Ultra modellerinde kullandığı çift 10MP telefoto kamera (3x ve 10x) yerini değiştirecek. Şirketin, Galaxy S24 Ultra modelinde 5x telefoto kameraya yer vereceği belirtiliyor. Telefoto kameraların çözünürlüğü hakkında şimdilik fazla detay paylaşılmadı.

Ana kameranın 200MP sensör olacağı ve düz Galaxy S24 modelinde daha fazla RAM ve depolama seçeneği olacağı da gelen bilgiler arasında. İşlemci tarafında ise Samsung'un, Galaxy S24 serisinde Exynos işlemcilere geri dönüş yapabileceği belirtiliyor. Samsung'un 4 kat daha performanslı çalışan Exynos 2400 üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Galaxy S24, Android 14 işletim sistemi ile gelen ilk akıllı telefon serisi olabilir.

Galaxy S20 Ultra, Samsung’un uzun mesafe zoom kameraya sahip ilk telefonuydu. 4x optik yakınlaştırma ve 100x’e kadar dijital yakınlaştırma yapabilen 48MP telefoto kameraya sahipti. Şirket, Galaxy Note 20 Ultra ile telefoto kamera çözünürlüğünü 12MP’e düşürmüş ancak optik yakınlaştırmayı 5x’e çıkarmıştı. S21 Ultra, 3x ve 10x zoom yapabilen 10MP telefoto kamera ile donatıldı ve sonrasında çıkan iki modelde kamera donanımında bir değişiklik olmadı. Ancak Galaxy S24 Ultra ile bu durum değişecek gibi görünüyor.

Bu değişikliklerin kullanıcı deneyimine nasıl bir etkisi olacağı ve yeni özelliklerin piyasayı nasıl etkileyeceği merak konusu. Samsung, yakında yeni modelini tanıtmaya hazırlanırken, tüm gözler bu yeni modelin üzerinde olacak.

Yenigün Haber Merkezi