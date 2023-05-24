Samsung'un Yeni Ekran Konseptleri Neler?

Samsung, SID Display Week etkinliğinde iki yeni konsept ekranı tanıttı. Rollable Flex ve Flex In & Out olarak adlandırılan bu ekranlar, tablet, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonların gelecekteki tasarımını etkileyebilir.

Rollable Flex Nedir?

Rollable Flex ekran, “O” şeklindeki bir eksen boyunca döndürülerek açılıyor. Bu açılma sonrasında ise 49 mm’den (1,9 inç) 254,4 mm’ye kadar (10,10 inç) genişletilebiliyor. Bu teknoloji, büyük boyutlu ekranların taşınabilir hale getirilmesini sağlıyor.

Flex In & Out Ne İşe Yarıyor?

Flex In & Out ise telefonların içe veya dışa doğru birden fazla kez katlanabilmesini sağlıyor. Katlanmış şekilde birden fazla uygulamayı çalıştırabilen bu ekran teknolojisi, telefonların kullanım alanlarını genişletecek.

Flex Hybrid: Katlama ve Kaydırılabilir Ekran Teknolojisi

Samsung, bu iki yeni konseptin yanı sıra Flex Hybrid isimli bir başka ekran konseptini de gösterdi. Bu model, katlanabilir ve kaydırılabilir ekran teknolojilerini birleştiriyor. Örneğin, Flex Solo adlı bir versiyonu, ekranın 13 inçten 17 inç’e genişlemesine olanak sağlıyor.

Peki Çıkış Tarihi Belli mi?

Bu yeni ekran konseptleri oldukça heyecan verici olsa da, Samsung henüz bu ekranların ne zaman piyasaya sürüleceği ya da hangi cihazlarda kullanılacağı konusunda bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle, bu konseptlerin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve belirsiz bir geleceği olduğunu belirtmek gerekiyor.

Yenigün Haber Merkezi